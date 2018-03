Tebas confirma que la temporada que viene ya habrá VAR en Primera

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha afirmado este viernes durante el Sport Web Congress, en Barcelona, que el VAR "supone una mayor equidad para los resultados deportivos" y ha confirmado que la temporada que viene ya se aplicará esta tecnología en Primera división española y, más tarde, en Segunda.

Tebas ha valorado el penalti y la expulsión en el partido del Barcelona en Las Palmas y ha asegurado que estas acciones "entrarían en el VAR".

"Los árbitros del VAR avisarían al colegiado de estas jugadas", ha comentado. De todos modos, el dirigente ha confesado que en la jugada del penalti "incluso con VAR sería polémica".

En cuanto a datos económicos, el presidente de LaLiga ha aseverado que a día de hoy no puede informar con exactitud de la inversión necesaria para implementar tecnológicamente el VAR: "Debemos estudiar el coste de cámaras, árbitros y formación. No me gustaría dar datos erróneos".

Tebas, por otra parte, ha aseverado que el empate de ayer del Barcelona en Las Palmas han dado vida a la competición. "Ahora el título está abierto. No se puede decir a media temporada que alguien ya ha ganado, era una falta de respeto al torneo", ha dicho.

La RFEF y LaLiga inician formación árbitros para uso de VAR en próxima temporada

La Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga confirmaron este viernes el inicio del proceso de formación de los árbitros para la puesta en marcha del VAR (sistema de videoarbitraje) la próxima temporada en Primera división, tras designar el equipo de trabajo que pondrá en marcha el proyecto.

El mismo estará formado por Carlos Velasco Carballo, exárbitro que ejerce de instructor de VAR para la FIFA quien será el director del proyecto e instructor arbitral, Sergio Sánchez Castañer, director tecnológico y de televisión, y Carlos Clos Gómez también exárbitro que participará en la instrucción arbitral.

El Centro de Vídeo Operaciones (VOR) se ubicará en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y el proveedor tecnológico elegido es la empresa Mediapro, "con amplia experiencia previa en el desarrollo del VAR en otras competiciones internacionales", según informó la RFEF.

Ésta también anunció que LaLiga se hará cargo de los costes generados en la puesta en marcha y desarrollo del proyecto, que espera recibir la aprobación de la International Football Association Board (IFAB) para su uso en Primera división al comienzo de la temporada 2018/2019.

La RFEF explicó que desde este viernes los árbitros y asistentes de Primera empezarán la fase "Off-line" de formación técnica, que incluye el estudio del protocolo del VAR, prácticas en simuladores y realización de entrenamientos de vídeo a través de partidos "off-line", sin conexión ni comunicación alguna con los estadios, por lo que tendrá repercusión alguna en el desarrollo de los encuentros.

El pasado 8 de febrero Clos Gómez ya impartió una primera charla introductoria a los árbitros y asistentes de Primera división sobre el manejo y funcionamiento del VAR.

Mañana la IFAB tiene previsto, en la reunión anual que celebrará en Zúrich, pronunciarse sobre la utilización del VAR en el Mundial de Rusia del próximo verano, después de su uso de forma experimental en algunas ligas y de los resultados de una investigación realizada al respecto por la universidad belga de Leuven.

Entre las conclusiones de ésta figura que la exactitud de las decisiones con la aplicación del VAR es del 98,9 por ciento y el tiempo perdido de juego por su uso es inferior al uno por ciento en los partidos.

La RFEF recordó que el VAR es una herramienta de asistencia arbitral que se encuentra actualmente en fase de experimentación en diversas competiciones de todo el mundo, entre ellas las de FIFA, y que por ello probablemente sea utilizada en el Campeonato del Mundo de Rusia que se disputará el próximo verano.

Básicamente permite que un árbitro asistente de vídeo pueda alertar al árbitro principal ante errores claros y obvios de éste en cuatro supuestos: jugadas de gol, decisiones de penaltis, tarjetas rojas directas y confusión de identidad de un jugador. La decisión final siempre corresponde al árbitro principal.