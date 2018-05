Messi abre la puerta a Griezmann: "Es uno de los mejores ahora mismo"

El argentino Lionel Messi aseguró que Antoine Griezmann es "uno de los mejores" futbolistas del mundo y que estaría encantado de que el francés del Atlético de Madrid fichara por el Barcelona.

"Es obvio que me gusta Griezmann, es uno de los mejores ahora mismo. Se habla mucho de él, no sé si está fichado o no, pero nosotros estamos encantados de que vengan los mejores y Griezmann es uno de los mejores", afirmó Messi en declaraciones a la radio catalana RAC1.

Después de festejar la conquista de la Liga española y de la Copa del Rey en un Camp Nou abarrotado y volcado con la despedida de Andrés Iniesta, el astro argentino calificó la temporada de "muy buena".

"Ha sido una temporada muy buena, volvimos al triunfo, a ganar la Liga y la Copa, que era lo que queríamos", evaluó Messi, que participó del festejo con su hijo mayor.

"Nos queda la espinita de la Champions por cómo se dio, por quedar eliminados cuando teníamos una ventaja importante, pero la temporada es buena más allá de esa derrota", agregó el 10 azulgrana, sin poder olvidar la inesperada eliminación en cuartos de final de la Liga de Campeones europea ante la Roma.

Messi, que deseó repetir éxitos la próxima temporada, viajará ahora a Argentina para concentrarse con su selección, antes de afrontar el otro gran objetivo de la temporada y el único que le falta: el Mundial de Rusia.