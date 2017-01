Un cuarteto muy chirigotero

Como a los carnavaleros les pasa como a los gaditanos, que nacen donde les da la gana, ayer no llamaba la atención ver en pleno corazón del barrio de la Viña a dos autores sevillanos contagiados por ese virus que, una vez inoculado, resiste cuarentenas y cuaresmas. Lolo Seda y Fede Quintero, una vez consumada la aventura cuartetera, han retornado a la senda chirigotera. Junto a ellos, en tareas de dirección, Julio Álvarez, que prestó su arte a la modalidad más complicada del Concurso pero que ayer, mientras le maquillaban y peinaban en la peña Flamenkito Apaleao, reconocía que "lo mío es la chirigota". Pero para que las letras de Lolo y Fede luzcan en 'Los pastelitos' faltaba la guinda, que este año la pone la música de Juan Carlos Aragón. Todos los implicados reconocían ayer, antes de emprender ese caminito del Falla que agita las mariposas estomacales, que el gran artífice de esta fusión es Fede Quintero. "Es el gran culpable de que estemos aquí. Desde que acabamos con el cuarteto empezó a hablar con Lolo de sacar una chirigota y aquí estamos", decía Julio, el director, que recordaba que de sus 28 años concursando sólo en cuatro de ellos no ha salido en la modalidad de chirigotas. "Tenía curiosidad por el cuarteto, pero si digo la verdad también lo hice por mi madre y por mi mujer, que siempre me decían que debía probar".

En la peña viñera que toma el nombre de una chirigota de Juan Carlos Aragón con un pasodoble memorable, fotografías de 'Los yesterday' o de los propios 'Flamenkitos' contemplaban anoche desde las paredes el ritual de cada año, los nervios, el maquillaje, el aforo que se va llenando de amigos y familiares en un momento en el que los que cantan quieren estar tranquilos. "Vamos a ir saliendo señores", decía Lolo Seda, nervioso como el que más. "Hombre, claro que se lleva con nervios este momento, los que llevamos esto dentro pasamos esta tensión, creo que si se pierde esa ilusión no estaríamos aquí", dice el autor sevillano que ya sabe lo que es saborear las mieles del éxito en el Gran Teatro Falla con diferentes grupos.

¿Y cuál es el objetivo de este año?, le preguntamos. "Pues sobre todo que el equipo se baje del escenario con la misma sonrisa con la que va a subir. Que disfruten, que pasen un buen rato y hagan pasarlo bien a los aficionados. Y ya digo, que la post-actuación sea igual de feliz", comentaba.

Lolo reconocía a su vez que poner letra a la música de Juan Carlos Aragón "no sólo es un honor sino que es un gustazo, porque te deja expresarte muy bien. Es uno de los grandes de la fiesta y cuando supimos que accedía a poner música a nuestros pasodobles y nuestros cuplés, nos sentimos muy ilusionados". Porque Seda reconoce que el primer objetivo es disfrutar, "pero si gusta pues mejor todavía. Porque aquí todo el que viene a un concurso quiere lo mejor para su grupo". Pues claro que sí.

Fede Quintero por su parte recordó como se fraguó todo. "Hablando un día con Juan Carlos le comenté que cuándo iba a poner música a una chirigota nuestra y me dijo del tirón: este año mismo. Él también tenía ganas de chirigota y para nosotros fue un subidón tremendo".