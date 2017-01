De celebración en otro planeta

A la peña elegida para la preparación no paraban de llegar amigos. Apretones de manos, besos, más besos. El director, Miguel Ángel Puchi, estaba al quite de que todo saliera como tenía que salir y las maquilladoras iban colocando cabezones, orejas, recortando barbas... "No me vayas a quitar las patillas del todo por Dios", suplicaba uno de los componentes mientras una de ellas cogía las tijeras y otro encendía una maquinilla de afeitar. "Tenéis que venir afeitado de casa, que queréis barbitas por fuerza", bromeaba Israel Peña, también chirigotero de la agrupación.

Desde bambalinas tras 16 años con la chirigota

El chirigotero Gabriel Castro, Gabi, vivió anoche la actuación de 'Los del planeta rojo...' de una manera distinta, en bambalinas. Viviendo en Sevilla y por motivos laborales, este año no ha podido desplazarse a Cádiz para los ensayos como sí ha podido hacer otros años y no actuará en el concurso. "Y eso que yo estaba aquí antes que el Vera", bromeaba. Porque nada menos que son 16 años los que lleva en esta chirigota y de la que sigue formando parte. Gabi aseguraba sentirse "muy raro", "desubicado". "Me dijeron que me pusiera hoy el tipo pero dije que no porque creo que iba a ser peor", decía también nervioso como sus compañeros por el debut. "Pero que no pasa nada, que es por algo bueno, por trabajo, y seguro que otro año podrá ser de nuevo", se sinceraba antes de acompañar as sus amigos hasta el Falla.