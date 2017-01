"Hicimos la Transición de las coplas"

"Miedo no teníamos, pero alguno del grupo era reticente y se acordaba de las represalias de la Dictadura". No, no era fácil, a pesar de que hacía ya año y medio de la muerte de Franco, llegar al Teatro Falla y cantar un repertorio tan político, tan reivindicativo, tan crítico con la situación de una Andalucía deprimida, olvidada y atrasada después de 40 años de dictadura. Pero se hizo. Porque su letrista, el recordado Pedro Romero, siempre valiente, "estaba loco por largar fresco y se le presentaba la oportunidad ahora que la democracia asomaba tímidamente". Así lo cuenta Aurelio Real, un histórico de la fiesta gaditana que fue el músico de 'Nuestra Andalucía', una comparsa dirigida por el no menos añorado Jesús Monzón con la que el Carnaval se estrenó en su vuelta a febrero y a su denominación natural tras las Fiestas Típicas. La comparsa supuso un auténtico 'boom' en Cádiz y recorrió Andalucía en un año, el 77, de elecciones generales. Dice Aurelio Real que "la transición de las coplas la hizo 'Nuestra Andalucía'". Y no le falta razón.

"Pensamos que podía haber repercusión, claro. El repertorio decía muchas cosas que en los 30 años antes nadie había dicho", reconoce Aurelio. El músico demuestra con una frase que entre la gente de a pie no existía aún la creencia firme de que la democracia iba a ser una realidad: "Nadie sabía si la tortilla iba a quedarse tal como estaba o iba a dar la vuelta otra vez". A pesar del temor, no hubo que lamentar incidentes en las actuaciones de esta comparsa en el Falla. La agrupación no recibió ni llamadas, ni amenazas, ni advertencias. Real recuerda apenas una anécdota de la noche de la final. "El presidente del jurado, Manuel de Diego, bajó a los camerinos para preguntarnos si teníamos planeado sacar banderas andaluzas o si las habíamos repartido entre el público del Falla. Las hubo, pero no fuimos nosotros los que las repartimos", apunta. Y recuerda que "en la final acabamos cantando para medio teatro. La otra mitad se había marchado, con miedo. Esa noche había rumores, ese rum-rum que suele haber en momentos de tensión, pero por fortuna no ocurrió nada". La blanca y verde no hacía falta. El repertorio, para la época, ya era una bomba.

A la historia del Carnaval ha pasado el popurrí, un recorrido por las ocho provincias andaluzas. "Sabíamos que el popurrí era muy bueno. Intenté meter las músicas más sencillas posibles para que fuese la letra lo que impactara", explica. Entre ellas, y para acabar, 'Libertad sin ira' del grupo Jarcha. Libertad, una palabra prohibida en el Carnaval que Pedro Romero estaba deseando gritar.

En 1977 se celebraron las primeras elecciones generales libres tras la dictadura de Francisco Franco. 'Nuestra Andalucía' hizo la campaña con el Partido Socialista Popular (PSP) que lideraba el que luego sería alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, formación que se unió al PSA de Rojas Marcos para presentar listas conjuntas en Andalucía. Aurelio Real evoca que en un mitin en Antequera "después de cantar nosotros el popurrí salió Rojas Marcos y dijo que después de lo que había dicho la comparsa, no tenía más que decir". Ahí es nada. "El último mitin fue en Sevilla y actuamos con Jarcha, Alameda, Triana... Lo mejor del momento en Andalucía", añade.

A pesar de su repercusión, la comparsa fue segundo premio. Ganó 'Los mandingos', de Antonio Martín. "Pienso que era más carnavalesca que nosotros, aunque si hubieses dado dos primeros premios no hubiese pasado nada. Nos alejamos un poco de lo que era Cádiz, porque yo pienso que Cádiz es la capital andaluza menos andaluza que hay. Y nuestro repertorio era muy de interior, de la Andalucía profunda, reivindicando a los campesinos y criticando la opresión de los señoritos. Luego en la calle el pueblo nos dio el premio. Ahí vimos la dimensión de lo que habíamos hecho", argumenta.

Como curiosidad, dice Aurelio que "el tipo no lo recogimos hasta el mismo día del debut en el Concurso. El día antes estábamos fuera de Cádiz con la comparsa 'Carnaval 76', que nos invitaron al vuelo inaugural entre Jerez y Barcelona. Algunos dijimos que ese contrato no nos venía bien, pero lo hicimos. Y nos pesó, porque no estábamos concentrados en 'Nuestra Andalucía'. Y esa noche cantamos regular, la peor de las tres veces que cantamos en el Falla, porque había semifinal a doble vuelta y final. Aquello nos distrajo".

El atrevimiento de Pedro Romero se había gestado un año antes. En 'Carnaval 76' este grupo ya reivindicaba el Carnaval con su nombre y su estribillo. ¿Una temeridad? "Pedro quiso plasmar lo que tenía que ser el Carnaval, a pesar de que nuestra comparsa había triunfado en las Fiestas Típicas durante mucho tiempo. Nos habíamos adaptado a mayo, pero la censura era muy férrea. El grupo era también valiente, como Pedro, y confiaba en el autor", destaca. Y otra curiosidad de 'Carnaval 76'. "No se iba a llamar así. Pedro Romero quería sacar 'Aires de España', pero nos enteramos de que Antonio Martín estaba preparando 'España y Olé'. Me entrevisté con él y me dijo que le iba a ser muy difícil cambiar de idea porque tenía buena parte del repertorio hecho. Entonces decidimos cambiar a 'Carnaval 76".