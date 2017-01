Y tenía que ser con ellos

"Me siento igual que cuando empezamos. Para mí esto ya es lo más grande que he podido vivir en el Carnaval". Pedro Ramos de la Flor, director de 'Ley de Vida', confiesa su emoción por lo que unas horas después pasaría en el Teatro Falla. Antonio Martín cumple 50 carnavales y lo celebra con un reencuentro, con "una historia que no se va a poder repetir", contaba su director, y de la que se contagiaba todo el que entraba en el local de Abreu donde ayer se preparaban.

Y es que por allí estaban Ramos, MacGregor, Catalino, Caracol, Quique Mayones, Gallego, componentes de sus comparsas de los 80 que se unían de nuevo para esta especial fecha y que se han mezclado con otros nuevos que quieren cantar las coplas con las que han crecido. "Esto es el sueño que tiene uno desde que empieza a escuchar Carnaval", apuntaba Fofi, que con tan sólo 18 años mostraba su alegría por defender el repertorio de 'Ley de Vida'.

Martín parecía tranquilo pero la emoción terminaba saliendo. "Lo de esta noche va a ser muy bonito. Es algo que no lo podían hacer con otros si no era con ellos", afirmaba el autor. "A ellos los he visto emocionarse con cada cosa, recordando instantes de hace 30 años. Tengo que hacer memoria para decir un año que me lo haya pasado tan bien como éste", se sinceraba ante un grupo creado en principio para una cita concreta y que se convertía en su inspiración para decidirse a salir y terminar por ser uno de los momentos más mágicos para los aficionados en este concurso.

'Ley de Vida' "no es historia inventada", explicaba Martín. "Es una verdad grande" y que representa la 'guerra' del cambio generacional en comparsa. "Un cambio que no estoy ni en contra ni a favor de nadie, sino que está sucediendo". "Esto cambia y una hay una generación que está pegando fuerte", apuntaba antes de una nueva batalla de coplas en la que seguía peleando 50 años después. Y para mostrarlo nada mejor que gente que lo ha vivido y gente que lo quiere seguir viviendo, "chavales que quieran cantar mis coplas y quieran seguir a esos viejos que vienen a presentar al Falla su Carnaval de otros años".

A los viejos, así se definen ellos mismos, le salían las anécdotas una detrás de otras. "Ahora el Falla se ha puesto muy formal, muy mecánico. Antes cantabas y te podías quedar por los camerinos", recordaba Catalino. "Para mí el mejor recuerdo es 'Encajebolillos'", intervenía Manolo MacGregor. "Yo llevo toda la mañana llorando", reconocía Mayones. Y todos coincidían en que hace unos meses este reencuentro no se les había pasado por la mente pero que ha sido una experiencia inolvidable con unos ensayos que se le han hecho hasta cortos. Sorprendidos con la expectación creada, también hablaban de "responsabilidad" y "presión" al volver a cantar con el más grande. "Tienen más ilusión y más ganas que nosotros. Nos han dado un repaso", añadía Rafa, uno de los jóvenes del grupo.

Anoche Martín y los viejos retrocedieron 30 años, removieron sensaciones, pero además todos vivimos un momento para la historia del Carnaval. "Esto sólo se vive una vez", sentenciaba el director de la comparsa.