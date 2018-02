Vizcaíno asume todo el poder

El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, asume la gestión integral del club, es decir, se hace también con la parcela deportiva, a la espera de la comparecencia el viernes del consejero delegado, Quique Pina, en la Audiencia Nacional.

Vizcaíno dijo que la actuación afecta a una persona, no al Cádiz, y afirmó que “el club está al margen de la investigación”.

El presidente aseguró que desde que Locos por el Balón llegó al club no le consta que se haya pagado a algún futbolista con dinero B.

“El Consejo se pone al mando de todas las operaciones del club de manera directa. Somos y seremos respetuosos con las decisiones judiciales y creemos en el principio de presunción de inocencia”.

Vizcaíno dijo que el club “va a seguir funcionando en el día a día, sin hacer ruido, dejando los egos aparte y para cumplir los objetivos. Tenemos que remar todos en el mismo sentido. El club no se queda parado”.

El presidente felicitó “el magnífico trabajo que está haciendo la dirección deportiva”, en alusión directa a Juan Carlos Cordero.

Vizcaíno indicó que no se esperaba todo lo que está pasando. “Estaba con el teléfono apagado (en El Salvador) y cuando lo enciendo lo primero que me encuentro es que la Policía está en el estadio Carranza. No me lo esperaba. A partir de ahí la Justicia sea la que decida”.

“El Cádiz desde que llegué ha estado administrado de manera pulcra. Nada que se haya hecho que no ha pasado por el Consejo”, subrayó el presidente que dijo que la práctica totalidad de la plantilla -sin contar los cedido pertenece al Cádiz-. No aclaró la situación aunque deslizó que uno o dos jugadores no son del club sino de empresas.

A Quique Pina le deseó lo mejor. “Me acuerdo de sus familiares en estos momentos. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.