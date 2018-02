El lado chulesco del 'presi'

Manuel Vizcaíno se fue sintiendo más incómodo con el paso de los minutos en la rueda de prensa celebrada en la tarde de ayer en el estadio Ramón de Carranza. Hubo preguntas que no respondió con total claridad y en algún momento sacó a relucir su lado más chulesco como mecanismo de autodefensa. ¿Tiene constancia que algún futbolista haya cobrado en dinero B desde que Locos por el Balón está en el Cádiz? Esa fue la pregunta y la veloz contestación de Vizcaíno, en un cóctel entremezclado de nervios y chulería, fue con otra pregunta: "¿Usted la tiene?" Habitual recurso del que no sabe que responder. Una señal de duda, aunque enseguida afirmó que "no tengo constancia de que algún jugador haya cobrado en B con Locos por el Balón".

Locos por el Balón aparece en el auto "pero no es investigado", dijo Vizcaíno antes de precisar que no se han hecho operaciones de jugadores desde esa sociedad que comparte a medidas con Pina aunque es el propio Vizcaíno el que tiene el poder absoluto al ejercer de administrador único. Hace varias semanas hubo una junta de accionistas de Locos por el Balón "y las cuentas fueron aprobadas".

Vizcaíno fue preguntado también si el Cádiz está al día de sus obligaciones fiscales y su respuesta fue afirmativa con una explicación. "En el fútbol hasta hace cinco años los clubes debían en total 700 millones de euros, y con el control de la Liga este año se quedará en menos de 100 millones. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra obligaciones fiscales".

"Desde que llegué el Cádiz ha estado administrado de manera pulcra", aseguró el presidente para defender la limpieza de su gestión. "Nada se ha hecho que no haya pasado por el Consejo de Administración".

Le costó explicar de manera si todos los futbolistas que pertenecen a la plantilla son propiedad del club más allá de los que están cedidos -como Rubén Yáñez, Mikel Villanueva y Eugeni-. Dijo que la práctica totalidad de los jugadores pertenecen al club y cuando le insistieron en esa cuestión reconoció que uno o dos están como miembros de otras empresas, aunque es algo que, según dijo, no es llamativo porque afirmó que es habitual en los clubes.

La preguntaron también por el asunto de Invercaria por el que se enfrenta a la petición de una pena de prisión de dos años y medio. "Eso es un tema que está relacionado con algo anterior al Cádiz. Es un tema político, tengo recurrido el juicio y no afecta al Cádiz". Al presidente no fue al único al que no le gustó esa pregunta. Entre los asistentes a la rueda prensa hubo alguno que tampoco. Al final prevaleció la libertad de expresión.