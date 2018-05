Indignados y "muy quemados". Así están los enfermeros que ayer se concentraron a las puertas de la Delegación Territorial de Salud para protestar porque todavía no se ha resuelto la Oferta Pública de Empleo (OPE) de hace tres años y se ha convocado un nuevo examen para el próximo 9 de junio. Esto les obliga a volver a presentarse a las oposiciones, aunque puede que algunos hayan conseguido plaza en la convocatoria anterior.

Carteles con frases como "Listado OPE 13/15 ¿El 9 de junio a las 17h.?" o "Susana, basta ya de engaños y mentiras. Listados OPE ya" portaban estos profesionales en la concentración, mientras coreaban expresiones como "Cuando salgan los listados ya estaremos jubilados" o "¿Los listados dónde están? Susanita lo sabrá".

A esta concentración -convocada por el Sindicato de Enfermería (SATSE)-, acudieron cerca de medio centenar de profesionales, llegados desde Algeciras, Jerez, La Línea, San Fernando, Puerto Real y la propia capital gaditana.

La secretaria provincial de SATSE, Carmen Domínguez, destacaba que si no se resuelve la OPE anterior, "se va a crear un problemón, porque a los enfermeros que aprueben las dos oposiciones ¿qué plaza le dan?"

Lola, enfermera del Hospital de Jerez, es una de las afectadas. Contó que en enero de 2016 se presentó al examen de la oposición anterior, para el que estuvo estudiando unos dos años "quitándole tiempo a la familia y al sueño, porque estaba trabajando, y haciendo un gran esfuerzo para poder compaginar todo". Y como ella, Victoria, Lina, María José o Juan Antonio, enfermeros de Jerez y Puerto Real que ayer fueron a expresar su malestar ante la Delegación de Salud. Todos ellos comentaron que no habían estudiado para el examen del 9 de junio porque confiaban en que saliera antes el listado provisional de la OPE anterior, y ahora se sienten en desventaja respecto al resto de opositores que sí han estudiado.

Estos enfermeros no entienden "que se tarde más de dos años en resolver unas oposiciones, cuando en otras administraciones como Educación o Justicia se resuelven en el mismo año".

Por su parte, Inma, delegada del SATSE en el hospital de Cádiz, criticó la nueva aplicación informática para aportar los méritos en la OPE. "Según el SAS es para agilizar la baremación de méritos, pero la realidad es que no funcionaba bien, era muy compleja, se colgaba continuamente... ¡un desastre!", detallaba, añadiendo que "hay gente que no ha superado la oposición, habiendo aprobado el examen, porque no ha sabido colocar bien los méritos".

Recriminaba también el afán recaudatorio del SAS con el retraso de los listados: "En la convocatoria anterior se presentaron 155.000 opositores entre todas las categorías, y cada uno tenía que pagar 25 euros. Y ahora hemos tenido que pagarlos otra vez. Han recaudado millones de euros".