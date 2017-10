Las limpiadoras de los módulos se reunirán con el alcalde

La bronca que se originó al final de la Junta General de Cádiz 2000 al decretar el alcalde, José María González, su aplazamiento tras una petición realizada por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Fran González, provocó que pasara desapercibida la protesta que volvieron a protagonizar las trabajadoras de la limpieza de los módulos de vestuarios de las playas.

Con unos carteles, estas empleadas mostraron sus reivindicaciones sobre diversos asuntos que consideran que no se han cumplido por parte de la sociedad municipal que ha rescatado esta prestación. Entre otras cuestiones, reclamaron la subrogación oficial de la plantilla, el reconocimiento de la antigüedad, el pago de las horas complementarias según lo que marca la ley o el abono del complemento de consigna.

Al acabar la sesión del lunes, las limpiadoras rodearon al alcalde para solicitarle una reunión para poder aclarar todas las dudas que aún mantienen desde que pasaron a trabajar para Cádiz 2000 el pasado 1 de septiembre. De esta conversación, tal y como explicó ayer la portavoz de las trabajadoras, Rosa Huertas, ha surgido un compromiso por parte del regidor municipal para celebrar una reunión entre las partes el próximo martes 31.

Huertas señaló que la situación que viene denunciando este grupo de limpiadoras de los módulos "está como al principio", cuando decidieron revocar a su comité de empresa ante la falta de información sobre la remunicipalización, por lo que mantienen las dudas sobre su subrogación al no haber recibido una carta de Cádiz 2000 que indique este aspecto. "Nosotras no sabemos todavía con certeza si vamos a ser subrogadas. Hemos terminado de trabajar y no tenemos la documentación", afirmó Huertas.

A pesar de los temores de la plantilla, sí reconoció su portavoz que "hemos visto buena voluntad por parte del alcalde" al aceptar el encuentro entre las partes para aclarar las cuestiones pendientes.

Por ello, Huertas recalcó que "la plantilla no está en contra de la remunicipalización. Nosotras lo que queremos es que se lleve a cabo en condiciones, que tengamos la subrogación por escrito, ya que, al no haber comité de empresa, debemos tenerla todas".