Se hace saber a través del muro de Facebook

Es casi como un bando de Alcaldía, pero en moderno. Un "se hace saber" actual y muy pasional, en su muro de Facebook, que no responde esta vez a una orden del alcalde José María González, sino al afán de su pareja, la parlamentaria andaluza Teresa Rodríguez, por hacer público su amor y su admiración por el alcalde más humano. Una carta de amor en toda regla que ayer pululaba de red en red y que la líder de Podemos en Andalucía escribe aprovechando el relato de una vecina de Cádiz, también en Facebook, que mostraba su orgullo por el hecho de haber visto al alcalde, agachado en la calle, encajando la tapa de un husillo.

"Lo voy publicar yo porque él no va a hacerlo", escribe Teresa Rodríguez enganchando su texto al de la gratamente sorprendida vecina. Y aprovecha la parlamentaria andaluza para dibujar la figura de un José María González preocupado, responsable y entregado por completo a su rol de regidor: "Porque lo conozco como nadie y porque sé que lo que se cuenta aquí abajo [texto de la vecina] es tan real que ocurre a diario. Porque lo veo preocupado todo el día, porque lo he visto apilando cartones que alguien descuidadamente ha dejado en medio de la calle, porque lo he visto preocupándose de cualquier persona que encuentra en la calle. Le he visto hacer compras para gente que estaba pasando fatiga. Le he visto ocupándose personalmente de sus vecinos y vecinas a cualquier hora".

Se refiere también Teresa a los bulos informativos que han rodeado la figura del alcalde, como que se había ido a vivir a Valdelagrana o Puerto Real o que se dio de baja como profesor. La parlamentaria lo desmiente y sentencia: "Se creen que somos como ellos".

"Conozco y vivo a diario -dice Rodríguez- el peso de la responsabilidad que lleva sobre los hombros y que le ha cambiado la vida... y no a mejor. Y conozco también el entusiasmo de levantarse siempre con las ganas intactas de mejorar las cosas. Con la ilusión del primer día. Entusiasta. Incombustible".

Teresa Rodríguez remata su público bando de amor: "Te amo, cariño, y lo grito al mundo sin complejos de ningún tipo. Sigue adelante, corre, vuela, tú puedes hacerlo, estoy segura de eso, y si te caes alguna vez, estaremos muchos para levantarte. Adelante cariño, por Cadi".