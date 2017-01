35 años acercando el conocimiento

El Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz cumple este curso 35 años. Una fecha que la institución académica no ha querido dejar pasar de largo y que comenzará a celebrar a partir del próximo miércoles con el Acto Inaugural, al que seguirán otras jornadas hasta el mes de junio.

En estas más de tres décadas de existencia, la actividad, aunque callada, ha sido incesante. Prueba de ello son los "entre 2.000 y 3.000 títulos, no sabría precisar"-apunta el director del Servicio, José Marchena- que se han publicado sobre distintas parcelas del conocimiento.

Las áreas con mayor presencia son las Humanidades, Ciencias Sociales y Derecho

En la actualidad, el católogo activo del Servicio es de unas 700 obras, que se rigen bajo un reglamento por el cual deben tener un perfil científico o académico claro. "En otra etapa se aceptaban libros de poesía, narrativa, un tanto más artísticos, pero desde hace años atrás el perfil predominante es el de libros que aporten al conocimiento científico", afirma José.

El director del Servicio dice que las áreas con más presencia en las publicaciones que admite la UCA "son las Humanidades, las Ciencias Sociales y el Derecho. Les siguen las Ciencias del Mar y la Arqueología, aunque atendemos todas las demandas relacionadas con el conocimiento".

A pesar de ser un órgano de la Universidad de Cádiz, no es necesario pertenecer a ella para enviar un título. "Nosotros recibimos el manuscrito, que luego pasa la revisión y evaluación del comité editorial. Si este comité da el visto bueno, pasa la evaluación doble ciega por pares, que son dos especialistas del área de conocimiento de ese libro de dos universidades distintas y que no se conocen. Si finalmente ambos lo aprueban, la UCA adopta el compromiso de publicación de la obra", explica José.

Algunos ejemplares se coeditan con otras universidades, "lo que alivia el presupuesto", aunque el objetivo no es obtener ningún lucro. No obstante, "funciona el retorno, por lo que lo mucho o poco que vendemos, lo reutilizamos para seguir editando".

Lo que tiene claro José es que las obras que aceptan "están dirigidas a un sector específico. Está claro que no hacemos best-sellers, no es nuestro cometido", aunque eso no quita que haya obras que sí han despertado interés más allá del mercado académico.

Prueba de ello son los títulos ¿Las algas se comen? Un periplo por la Biología, la Historia, las curiosidades y la Gastronomía, de José Lucas Pérez Lloréns, Ignacio Hernández Carrero, Juan José Vergara Oñate y Fernando G. Brun Murillo, junto al chef Ángel León; o Costus: you are a star, firmado por Julio Pérez Manzanares.

La media de la tirada suele ser de 200 o 300 ejemplares, aunque algunos como estos últimos pueden llegar a los 500 o incluso los 1.000 ejemplares.

El director confiesa que uno de los grandes retos a los que se enfrentan ahora es el mundo digital, por lo que ya han puesto a la venta todas las obras tanto en papel como en digital, "de una forma distinta, a un precio más asequible, pero estar están. Lo que debemos tener claro es que esta realidad es innegable, lo digital se impone y no podemos darle la espalda".

No obstante, desde su punto de vista y como "romántico del papel" piensa que el libro tradicional "ni va a perderse, ni puede perderse, ni debe perderse".

El programa de actos de este año servirá para abrir algo más al público la labor de este sello editorial, que, en palabras de José, "es uno de los más desconocidos de la Universidad de Cádiz". Desde su punto de vista, el nivel de publicaciones "es bastante aceptable teniendo en cuenta el personal, los recursos y el presupuesto que tenemos. Estamos dentro de los estándares de otras universidades. La media es satisfactoria".