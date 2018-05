Usuarios de la zona naranja se quejan de los nuevos parquímetros

Los nuevos parquímetros instalados por Emasa en las zonas naranja destinadas al aparcamiento de residentes están generando problemas a sus usuarios, según relató ayer a este periódico un vecino de la Plaza de las Tres Carabelas. Las plazas y el precio -un euro cada 24 horas- siguen siendo los mismos que con el anterior sistema, pero ahora deben agotar ese tiempo antes de volver a sacar el ticket, ya que la máquina no permite hacerlo con antelación.

"Si el tiempo te cumple a las 23:00 horas, no puedes llegar a las 23:01 porque te sancionan y antes es imposible pagar la siguiente jornada de aparcamiento de manera que se solapen, como hacíamos antes", cuenta este vecino, que se ha quejado al controlador, a Emasa y en el mismo Ayuntamiento. "Me han dicho que mañana -por hoy- van a reunirse los técnicos para solucionarlo, porque está claro que quien ha diseñado esto no ha pensado en nosotros", añade.

Las nuevas máquinas no permiten que se solapen los horarios de unos tickets con otros

Fuentes municipales aseguraron a este periódico que ya son conscientes del problema que está generando el hecho de que los vecinos no puedan pagar un nuevo ticket antes de que expiren las 24 horas de estacionamiento del anterior y aseguran que los parquímetros se reprogramarán lo antes posible para que la forma de pago y de solapar tickets vuelva a ser como antes de la instalación de las nuevas máquinas controladoras.

Por otro lado, los nuevos parquímetros que regulan la zona azul impiden ahora que los vehículos permanezcan más de tres horas en el mismo sitio, incluidos los de los conductores que disponen de tarjeta de discapacitado. Y eso está generando malestar entre los usuarios ya desde los primeros días de estreno, sobre todos entre quienes padecen alguna minusvalía, porque ahora también están obligadas a cambiar de zona a las tres horas de estacionamiento.

En cualquier caso, parece claro que se está cumpliendo el fin del cambio de sistema, que no es otro que favorecer la rotación para repartir un bien escaso en la ciudad como es el aparcamiento.