La Junta pretende mejorar sus servicios "motivando" a los empleados públicos

La Consejería de Hacienda y Administración Pública pretende mejorar los servicios que presta la Junta "situando al ciudadano en el centro de todas las actuaciones administrativas" de manera que "no tenga que ir de ventanilla en ventanilla", explicó en Cádiz su titular, María Jesús Montero. Para ello la consejera considera fundamental "la motivación" de los empleados públicos mediante el liderazgo, de forma que "entre todos seamos capaces de impulsar los cambios que permitan incluso anticiparnos a las necesidades de los ciudadanos". Montero inauguró e intervino ayer en una jornada de liderazgo y coordinación a la que estaban convocados todos los jefes de servicio y mandos intermedios de las diferentes delegaciones y que pretende ser el germen de la "transformación" que se quiere lograr en toda Andalucía.

"El Instituto Andaluz de Administración Pública está convirtiendo esta tarea en la herramienta fundamental para que, una vez superado el tiempo de crisis, una vez que hemos empezado la recuperación efectiva de los derechos de los trabajadores, seamos capaces de continuar con los proyectos de cambio, de ilusión, de intentar que la administración pública responda, en tiempo y forma, a lo que la gente nos pide", dijo la consejera a los periodistas antes de inaugurar la jornada.

Al comienzo de su intervención, la consejera aseguró que ahora lo que considera más importante es "recuperar, con mayúsculas, una confianza, que no me equivoco si digo que quedó quebrada con motivo de la crisis porque no explicamos bien, o no del todo, el por qué se había planteado que una parte de la situación de austeridad, de la situación de recortes, tenía que recaer en los empleados públicos".

"No me duelen prendas -recalcó María Jesús Montero- en reafirmar una y otra vez que, gracias a los empleados públicos, la cartera de servicios de los ciudadanos, no se vio recortada con motivo de la crisis".