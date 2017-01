Descarrilado

La construcción del carril bici supondrá en un futuro próximo que la ciudad esté preparada para que los ciclistas puedan circular por ella en las mejores condiciones de seguridad, tanto en su relación con los vehículos como con los peatones. Para la implantación de las nuevas vías existe desde marzo de 2016 un acuerdo definitivo entre el Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía sobre el trazado de casi 21 kilómetros.

Sin embargo, lo que parecía un asunto desatascado sigue estando enquistado, ya que los trabajos en los tramos dependientes de la Administración autonómica deberían haberse licitado a lo largo del pasado mes de septiembre, tal y como prometió en su momento la delegada territorial de Fomento y Vivienda de la Junta, Gemma Araujo, para que las obras estuvieran en marcha a finales de 2016.

Las fechas no se han cumplido, ya que en el momento en el que la maquinaria ya debería estar preparando el terreno para la construcción de los primeros tramos, las obras todavía no han sido sacadas a concurso y, de momento, no se sabe cuándo se activará el proceso para que las vías ciclistas puedan ver la luz.

De todas formas, como en otros tantos asuntos, cada vez que en un tema están implicados la Junta y el Ayuntamiento -antes con el PP y ahora con Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común-, los procedimientos se eternizan, algo que también se ha repetido con la negociación del carril bici.

La firma del convenio

El 3 de noviembre de 2014, la exalcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez (PP), y la exconsejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cortés (IU), rubricaron el acuerdo definitivo entre las dos administraciones para la inclusión de la capital gaditana en el Plan Andaluz de la Bicicleta (2014-2020), que tiene el objetivo del fomento de este medio de transporte en las principales localidades andaluzas. A partir de este convenio de colaboración, ambas instituciones se comprometieron a construir casi 21 kilómetros de vías ciclistas que conectaran toda la ciudad.

Así, en virtud del acuerdo al que se llegó tras más de un año de negociaciones -y de tirarse los trastos a la cabeza-, el Gobierno andaluz asumirá las obras del 75% de los ramales (15,68 kilómetros), mientras que el Consistorio gaditano hará el 25% restante (5,2 kilómetros). Para ello, la inversión prevista por parte de la Junta de Andalucía es de 5,4 millones de euros.

Incluso, en el acto de firma del acuerdo, Cortés se aventuró a anunciar que la intención de la Junta era que la licitación de las obras se realizara en el primer semestre de 2015. En la segunda mitad de ese año habrían comenzado las obras con el objetivo de finalizarlas a finales del 2016. Nada de esto se ha cumplido, ya que en la posterior negociación para tratar cada uno de los problemas que había que solventar para adaptar el carril bici a las dificultades que presentan distintos tramos de la ciudad no se llegó a un entendimiento. Y, para colmo, llegaron las elecciones municipales de 2015 y el cambio de Gobierno local.

El nuevo Gobierno y el acuerdo definitivo

La llegada a la Alcaldía de José María González y de Martín Vila a la Delegación Municipal de Urbanismo supuso un cambio de planteamiento a la hora de terminar de trazar el carril bici. Y una nueva negociación de todos los asuntos pendientes entre ambas administraciones, que son muchos.

En la agenda de ambas instituciones, el carril bici era uno de los asuntos más presentes por ser el más urgente de todos al depender de fondos europeos -que no se obtuvieron por superar los plazos, pero la financiación se garantizó a posteriori por parte de la Junta a través de nuevos programas procedentes de la Unión Europea- y por ser el más viable de todos para hacerse lo antes posible. Así, los contactos entre la Junta y el Ayuntamiento se retomaron en agosto de 2015, primero con Manuel González Piñero y posteriormente con Gemma Araujo, la actual delegada territorial de Fomento y Vivienda de la Junta, estando por encima de ellos el delegado del Gobierno Andaluz, Fernando López Gil.

Tras varios cruces de acusaciones entre ambas partes -al igual que sucediera cuando en la ciudad gobernaba el PP- y varias reuniones de la comisión de seguimiento, en marzo de 2016 se llegaba a un acuerdo con el que se encontraba una solución definitiva para todos los puntos conflictivos del trazado, adaptándose especialmente a la idea que manejaba Ganar Cádiz en Común en su programa electoral y a las aportaciones de la Plataforma Pro Carril Bici, que engloba a diferentes colectivos de la ciudad y ha estado presente en estas negociaciones.

De esta manera, el proyecto final, que es el que está pendiente de licitación, incluye cambios importantes. Así, el tramo que iba a pasar por el paseo de Santa Bárbara se traslada a la avenida Doctor Gómez Ulla para evitar el contacto de la vía ciclista con los paseantes, una medida que supone la eliminación de 125 aparcamientos. Por otra parte, el cierre del perímetro del casco antiguo se realiza por la calle Barcelona (donde está el Instituto Columela) en vez de por la glorieta de Los Balbo. Asimismo, en la zona de la Alameda, el carril bici pasa junto a la carretera en vez de hacerlo junto a la balaustrada.

A esto, se suma que las vías ciclistas que se instalarán en la avenida del Puerto discurrirán por suelo de la Autoridad Portuaria, lo que obligaría a retranquear la valla del muelle de la ciudad para que no se pierda la acera de la citada avenida. Por último, la Junta también se compromete a hacer las obras del Paseo Marítimo, lo que supondrá la peatonalización del tramo que va desde la glorieta Ingeniero La Cierva hasta Cortadura con permiso para el paso a los garajes y los servicios públicos, y la conversión de la carretera a un solo carril en el otro tramo.

La imagen del acuerdo entre las administraciones se pudo contemplar en una rueda de prensa que dieron el pasado mes de julio el concejal de Urbanismo, Martín Vila, y la delegada territorial de Fomento y Vivienda, Gemma Araujo, en la que invitaron a la ciudadanía a participar en las sesiones informativas para conocer el trazado del carril bici.

Un camino que parecía de rosas, sobre todo porque ya se veía la luz al final del túnel para que las obras del carril bici se pusieran en marcha. La fecha prevista para completar la licitación de los 15,6 kilómetros dependientes de la Junta era el mes de septiembre. Si todo hubiera transcurrido por los cauces normales, los trabajos habrían comenzado a finales del pasado año y en 18 meses ya habrían finalizado. Pero nada de esto se cumplió en su momento y el carril bici sigue descarrilado.

¿Qué sucede con el tramo de la Junta?

Esta es la principal pregunta que se hacen desde el Ayuntamiento tras el anuncio que realizó la Junta una vez que el acuerdo entre las partes ya se había cerrado. El último roce entre las administraciones lo desveló la pasada semana en rueda de prensa el concejal de Urbanismo, Martín Vila, tras señalar que la Junta no había solicitado a la Autoridad Portuaria la ocupación del dominio público para el paso del carril bici y el problema que surge con la contraprestación de 13.000 euros anuales para permitir el discurrir de la vía por suelo portuario.

Fuentes de la Junta de Andalucía restan importancia a este asunto al aseverar que en estos momentos se está produciendo en la ciudad el debate para la futura integración del puerto en la ciudad una vez que se traslade parte de su actividad a la nueva terminal de contenedores. Por ello, a partir de las conclusiones de este proceso podría haber cambios en el trayecto por esa zona, pero la cuestión del canon no es un asunto que preocupe ante la envergadura de la inversión y el retorno que puede tener para la movilidad de la ciudad.

Estas mismas fuentes señalan que, llegado el caso, existe la posibilidad de trocear el proyecto por fases para que se inicie la construcción del carril bici, que actualmente está dividido en dos proyectos -casco antiguo y extramuros-, mientras que se resuelven los flecos pendientes.

Por su parte, el retraso de la licitación de las vías ciclistas se debe, según apuntan desde la Administración autonómica, a la complejidad de la tramitación del nuevo marco de fondos europeos (2016-2020). Ante esto, recuerdan desde la Junta que si el acuerdo no se hubiera eternizado, la ciudad ya tendría su carril bici construido. Con todo, desde el Gobierno andaluz ya no se atreven a poner fecha para la licitación, aunque se espera que se haga en los próximos meses.

¿Qué sucede con el tramo del Consistorio?

La otra duda que surge para terminar de comprender el entramado que rodea a la construcción del carril bici es qué sucede con los tramos dependientes del Ayuntamiento de Cádiz. Así, en el acuerdo para la adhesión de la ciudad al Plan Andaluz de la Bicicleta, el Consistorio se compromete a realizar 5,2 kilómetros. Sabiendo los problemas que tiene la Junta de Andalucía para iniciar su parte, ¿por qué no lo hace el Ayuntamiento con la suya?

Los tramos que corresponden al Consistorio se encuentran en zonas que están pendientes de que se activen diferentes proyectos. Así, una parte del trazado que tiene que realizar se encuentra en la avenida de Astilleros, que está a la espera de que se pueda hacer su reurbanización una vez que se desatasque todo el plan de la plaza de Sevilla. Por otra parte, otras conexiones del carril bici se encuentran en los barrios de Puntales, Loreto, Cerro del Moro, La Paz, Segunda Aguada y Guillén Moreno, por lo que el Ayuntamiento pretende construirlas con los fondos de la EDUSI, cuyo proyecto ya ha sido presentado en su segunda convocatoria y está a la espera de resolverse en los próximos meses.

Ante esto, el concejal de Urbanismo, Martín Vila, asegura que "una vez que nos den la EDUSI empezaremos a licitar los ramales" del carril bici en los barrios afectados. Asimismo, señala que "con el desbloqueo de la plaza de Sevilla empezaremos a ejecutar la urbanización de la avenida de Astilleros con el carril bici". Una vez que se hagan estas obras, sólo quedarán pendientes los trabajos en otros espacios como la avenida Pery Junquera, el barrio de Astilleros o la Zona Franca para unir todas las vías ciclistas de la ciudad.