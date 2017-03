El sorteo de la ONCE deja 350.000 euros en Puerto Real

Miguel Rivero lleva poco más de un año afiliado a la ONCE y este martes celebraba su "primer premio gordo". El isleño repartió 350.000 euros (diez premios de 35.000 euros) con el 57. 314, el número afortunado en el sorteo del lunes.

"Cuando mi delegado me mandó el numero premiado, como hace todos los días, vi que acababa en catorce y me acordé de que yo llevaba uno. Cuando lo miré no me lo podía creer. ¡Qué alegría más grande!", contaba ayer Miguel Rivero en su punto de venta del Hospital Clínico Universitario.

Pero no fue allí donde vendió los boletos. La suerte la llevó hasta el centro de Puerto Real: a la calle De la Plaza, esquina con Cruz Verde. "Yo estoy cubriendo algunas bajas por lo que no tengo sitio fijo. De martes a viernes estoy en el Clínico, principalmente en el aparcamiento, pero los lunes hay otro chico aquí y me voy al centro de Puerto Real a venderlo", relata.

Aunque es la primera vez que Miguel reparte el premio, no es la única en la que la fortuna ha salido de su casa. Su mujer, María del Carmen Vélez, también vendedora de la ONCE, repartió más de 2,3 millones de euros en el sorteo de fin de semana del domingo 22 de enero en la localidad de San Fernando, donde residen. "Ya estamos empatados, que tenía yo la espinita clavada de que no había dado un premio", decía Miguel entre sonrisas.

Mientras este periódico habla con él, el vendedor no pierde la ocasión para pregonar su suerte. "No pase de largo, señora, que ayer di el premio y esta noche lo doy otra vez". Algunos se paran a mirar el cartel en el que anuncia que vendió el cupón premiado y prueban suerte. Aunque otros, aquellos que creen que la fortuna solo visita una vez, son reticentes. "Miguel, ya hasta dentro de 20 años no lo das otra vez, eso es la estadística", le responde un cliente bromeando. "Los números vuelven todos al bombo y eso nunca se sabe, así que tu verás si te llevas la papeleta o sigues trabajando. La suerte es de quien la busca", le responde mientras sigue a lo suyo.