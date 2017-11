Vikingos en Algeciras

Un barco vikingo llega a toda vela a un muelle y de él descienden a toda prisa decenas de guerreros. Acaban de llegar a una ciudad árabe para saquearla. Es el capítulo 16 de la cuarta temporada de la serie televisiva Vikingos y los protagonistas blanden sus espadas mientras corren hacia un zoco. En la pantalla aparece sobreimpreso el nombre del lugar: Algeciras, Spain. La fantasía se limita a la puesta en escena, que según algunos historiadores no se ajusta demasiado a lo que debía ser en realidad aquella Al-Yazira Al-Jadra del siglo VIII. Pero lo que cuenta la serie es absolutamente real. Ocurrió y así lo han recogido numerosos historiadores. No sólo los vikingos estuvieron en Algeciras, sino que la sitiaron, la saquearon y la quemaron a su paso por un Estrecho que llamaban Njörvasund.

Según cuenta el historiador Antonio Torremocha en su estudio Algeciras musulmana y cristiana (ss. VIII-XIV) (Patrimonio, Cultura y Ciencias Medievales), "En el año 859 una flota formada por sesenta bajeles procedentes de la isla de Thanet arribó a la bahía de Algeciras. Según refiere Ibn 'Idari, los vikingos se apoderaron de la ciudad e incendiaron la mezquita aljama. Ibn al-Atir añade que antes de entrar en la ciudad acamparon en las inmediaciones para, desde allí, entablar batalla. También escribe este autor que incendiaron la gran mezquita. Al-Himyari -siguiendo a Al-Idrisi- asegura que, cuando se reedificó, los bastidores de una de las puertas de la nueva mezquita se construyeron con la madera de los barcos normandos capturados".

En el año 859 (245 de la hégira), Al-Yazira Al-Jadra estaba formada por una única villa (hasta el siglo XIII no se le añadiría otra) en la margen izquierda del río de la Miel, cuyo estuario le servía de puerto y frente a una isla que le daba nombre, la Isla Verde. La medina había sido fundada en el año 711 sobre las ruinas de una ciudad romana (Iulia Traducta) por los primeros contingentes árabes que, provenientes del norte de África, iban a emprender la conquista del reino visigodo de Hispania. En 756 la ciudad pasó a ser parte del Emirato de Córdoba como provincia dependiente del Califato Omeya.

El 1 de agosto de 844 se avistaron por primera vez las temibles naves vikingas asomando por el litoral del Cantábrico. El primer ataque documentado en Al-Andalus se produjo durante el verano y el otoño de ese año. Los vikingos -denominados por las fuentes escritas andalusíes y magrebíes como madjus- habían saqueado Toulouse, llegado hasta Gijón y habían sido vencidos en A Coruña por las tropas del rey Ramiro I de Asturias. Fueron repelidos en Lisboa y tomaron Cádiz como su base de operaciones, pasando por la cora de Sidonia y penetrando por el río Guadalquivir hasta sitiar y tomar Sevilla, donde fueron derrotados el 11 de noviembre del 844.

La segunda gran incursión comenzó en 858. La expedición vikinga que salió de su base del Loira (Francia), con 62 naves, estaba liderada por Björn Costado de Hierro, hijo del mítico caudillo Ragnar Lodbrok (protagonista de la serie televisiva), así como el caudillo Hastein, que también podría ser vástago del líder nórdico. Asaltaron la ciudad de Algeciras tras un asedio de tres días, al que se hace referencia en La Estoria de España, el libro escrito por iniciativa de Alfonso X el Sabioque es el primero original sobre la historia de España. Ahí se lee: "...(los normandos) combatiéronla tres días, et prisiéronla, et quemáronla, et levaron ende grand aver".

El caso es que los vikingos lograron acceder a la ciudad (en la serie no se refleja el asedio ni la resistencia) y causaron una matanza, tras la cual entraron en las casas de los más adinerados y se llevaron todo lo que encontraron de valor. Después incendiaron al menos una mezquita de la medina, aunque algunos historiadores hacen referencia a dos. Ibn Idari se refiere al incendio de la mezquita aljama o mezquita principal. Este edificio de ocho naves había sido mandado edificar sobre los restos de una iglesia en 780 durante el reinado de Abd al-Rahman I y era obra del arquitecto Abd-Allah ben Jalid. Parece ser que estaba en el cerro de la Matagorda, hoy el barrio de San Isidro, y se consideraba la primera construida en Europa. Sin embargo, Al-Himyari en su Kitab al-Rawd al-Mitar y citando a Al-Idrisi, habla de otra mezquita, llamada de las Banderas, de menor tamaño. Parece ser que esto fue el detonante de que los ciudadanos locales que habían sobrevivido a la matanza y se habían refugiado en las alquerías de las afueras de la ciudad se reorganizaran y volvieran para plantar cara a los madjus, es posible que con apoyo de poblaciones cercanas. Los algecireños lograron rechazarlos e incluso consiguieron apresar dos de sus barcos, cuya madera utilizaron para reconstruir los templos.

En la huida, los vikingos cruzaron el estrecho de Gibraltar a Nelor, en Marruecos, para después dirigirse a Baleares. A su vuelta, la flota fue sorprendida por la de Mohamed I de Córdoba, y aunque resultó seriamente dañada, consiguió volver a su base con 20 naves, tres años más tarde, en 862.