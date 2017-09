IU dice que el superávit de 2016 "sólo servirá para pagar la deuda bancaria"

Iu manifestó ayer que el superávit de 15 millones de euros de las cuentas municipales de 2016 "no se ha obtenido gracias a la buena gestión económica" del Gobierno local del PSOE, sino a "una abusiva carga impositiva a los sanluqueños", añadiendo que "no servirá para mejorar nada en la ciudad, sino para pagar el principal y los intereses de la mayúscula deuda bancaria que mantiene el Ayuntamiento con los bancos".

En alusión a la concejala del área, la socialista Inmaculada Muñoz, IU afirmó que "no sabemos si lo suyo es cinismo político, que le hace creerse sus propias mentiras; sencillamente insensibilidad ante la realidad económica y social de la ciudad o ambas cosas a la vez". La coalición izquierdista dijo no entender "cómo se puede vanagloriar de obtener un superávit de 15 millones de euros, cuando Sanlúcar encabeza todos los rankings de pobreza y población en riesgo de exclusión social", además del "estado generalizado de suciedad de la ciudad" y "el abandono de las escasas infraestructuras". "No sabemos cómo podrá explicar a los cientos de familias demandantes de viviendas sociales y a las que se han visto obligadas a ocupar viviendas que, a pesar de los 15 millones de superávit, no se construye ni una sola vivienda de esas características", añadió entre otras críticas a la gestión del Gobierno socialista.

Según IU, el PSOE ha decidido reducir la deuda que "ellos han creado" con "subidas continuas de los impuestos y recortes en los servicios municipales", en lugar de "racionalizar el gasto".