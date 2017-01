IU reclama más apoyo municipal a las demandas del sector pesquero

Iu ha reclamado "un papel más activo del Ayuntamiento en defensa del sector pesquero, en vez de mostrarse como un mero observador pasivo" ante las demandas de esta "importante" actividad económica de la ciudad, que "aporta más de 800 puestos de trabajo directos e indirectos y factura anualmente más de 17 millones de euros, siendo el puerto de Sanlúcar el segundo más importante de Andalucía".

La portavoz izquierdista, Carmen Álvarez, asegura que "a pesar de que el sector de la pesca es uno de los motores económicos del municipio, como corroboran los datos aportados por la Cofradía de Pescadores, no está siendo apoyado en su justa medida por parte de la Junta de Andalucía ni mucho menos por parte del Consistorio". IU se ha comprometido con la nueva junta directiva de la entidad a llevar las reivindicaciones del sector a ambas administraciones.

Entre otras demandas figuran "la creación de una comisión de seguimiento del acuerdo con la Autoridad Portuaria de Sevilla para tratar cuestiones encaminadas a mejorar los resultados de la actividad pesquera; abaratar los alquileres de los locales, que son muy caros para los tiempos de crisis; y aumentar el personal dependiente de la propia Autoridad Portuaria, actualmente insuficiente, al disponer sólo de dos empleados para atender la gran actividad diaria".

Por otro lado, según IU, el sector pide al Ayuntamiento la creación de un consejo local de pesca, "como tienen Chipiona y otras poblaciones cercanas", a fin de "coordinar las actuaciones e iniciativas de las distintas administraciones implicadas, que en la actualidad están totalmente descoordinadas".

En palabras de Álvarez, el Gobierno municipal del PSOE "sólo se acuerda de los sectores productivos locales en las elecciones para las fotos de rigor". "Prueba de ello es que el alcalde, Víctor Mora, no se dignó a asistir a la reunión del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero de la Comarca Noroeste de Cádiz en la que se presentó la Estrategia de Desarrollo Local Participativo, no sabemos si por otros compromisos, como el encuentro con los promotores del monumento rociero, o porque en esa entidad no hay posibilidad de extender redes clientelares con contratos laborales, como hizo en el extinto Grupo de Desarrollo Rural", asevera.