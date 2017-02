El Ateneo Literario de la Villa presenta hoy el nuevo libro de Alejandro Pérez Guillén

El Ateneo Literario de Puerto Real organiza este viernes a partir de las seis de la tarde una nueva cita cultural en la localidad en su intensa programación prevista para el presente mes de febrero. El Centro Cultural de la Iglesia San José será el escenario de un encuentro literario que será protagonizado por el escritor natural de Benalup, Alejandro Pérez Guillén, quién presentará su última obra Re-flexiones. Ejercicios para el corazón, editada por Alfar a finales del pasado año 2016.

En el evento participará también el presidente del ateneo, Manuel Villalpando, quién ofrecerá un preámbulo donde abordará la trayectoria de Pérez Guillén, así como una reseña de esta última publicación. En ella, como su propio nombre indica, el autor invita al lector a hacer suya una serie de reflexiones elaboradas a través de una prosa poética muy medida donde tiene como vertiente principal el plano sentimental y en el que de alguna manera desnuda su corazón. Así, el mismo autor no duda en reconocer que "lo más prudente habría sido no publicar este libro, pero el silencio del papel me ha arrancado las espinas de la soledad y del desamor, cuando no contemplaba mayor salida que el desánimo".

El escritor benalupense es licenciado en Filología Hispánica y trabaja como responsable de la biblioteca pública municipal y animador cultural en su localidad natal.

Ha publicado los poemarios: Entrevista con la palabra, Sueños de hadas sin hada madrina, Monedas de papel, Matar a Narciso y En manos de Orfeo. También es autor de los cuadernillos El cadáver dormido de la historia y Tardes en fuga y del libro de relatos La otra realidad. Re-flexiones: ejercicios para el corazón es su séptimo libro.