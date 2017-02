El futuro empieza hoy

Los números del Cádiz, con la permanencia prácticamente en el bolsillo, y el final del mercado invernal abren un horizonte diferente que apunta a la próxima temporada sin saber aún en qué categoría militará el equipo. Ese futuro amarillo empieza hoy, y la mejor prueba de ello es el interés con el que se sigue a dos futbolistas: Joselu (Lugo) y Juan Villar (Valladolid). El delantero de moda en LaLiga 1|2|3, junto a Alfredo Ortuño, y el ex cadista que tanto dio en sus tres campañas en la escuadra gaditana.

Los dirigentes de la entidad no paran y una vez superado el examen del mercado de invierno, el esfuerzo se centra mirando a la campaña que viene y a los futbolistas que más interesan para el siguiente proyecto. Los ojos están puestos en varios jugadores, pero hay dos, Joselu y Juan Villar, que son muy del agrado de los responsables deportivos. Joselu es un delantero de 25 años que cumple su segunda temporada en el Lugo, donde sus números esta campaña están resultado hasta el momentos excepcionales. El ariete nacido en Cartaya lleva 16 goles (máximo artillero de la categoría de plata) tras haber jugado 24 encuentros de Liga y uno de Copa del Rey. Se ha quedado como el gran referente del cuadro gallego después de la marcha de Alfonso Pedraza a Inglaterra en el pasado mercado de invierno, por lo que el éxito de los gallegos depende exclusivamente de sus tantos. Cabe recordar que actualmente el Lugo ocupa puesto de play-off en Segunda División A.

José Luis Moreno Barroso, que es su nombre completo, se marchó a la cantera del Villarreal siendo muy joven y pasó por el equipo C y el B antes de debutar en el primer equipo (2011-12). El Córdoba, el Recreativo de Huelva y el Mallorca fueron sus destinos antes de aterrizar en Galicia y de empezar a batir todos los registros anotadores, ya que nunca antes desde que es profesional había marcado más de 12 goles en una temporada. Cumple contrato el 30 de junio y algunos equipos de Primera y otros de Segunda A mueven ficha tratando de lograr su propiedad. De la máxima categoría está apretando el Málaga, cuyo director deportivo, Francesc Arnau, comienza a acelerar en la carrera por hacerse con el ariete onubense. Joselu está muy feliz en Lugo, aunque no esconde su deseo de dar el salto a la elite y por eso no ha renovado con el conjunto gallego.

El Cádiz está muy pendiente de lo que pueda suceder y empieza a jugar sus bazas, ya que Ortuño no es propiedad del equipo amarillo y la próxima campaña se va a producir un vacío grande en el ataque del equipo. Los responsables deportivos contemplan otras opciones, si bien la de Joselu es muy del agrado. Qué duda cabe que si el Cádiz hiciera la machada de ascender a Primera, al ahora ariete del Lugo se le presentaría la ocasión de jugar en la categoría que desea y, de paso, estar cerca de casa.

En cuanto a Juan Villar, cumple su segunda temporada en el Valladolid y, al igual que Joselu, el 30 de junio concluye su vínculo con este equipo. El extremo onubense, que tiene 28 años, aspira a jugar en Primera el próximo curso y aunque su primer deseo es hacerlo con su equipo, la clasificación actual no le asegura ni siquiera estar en el play-off. El ex cadista también puede negociar con cualquier conjunto porque su contrato expira al finalizar la presente campaña.

Juan Villar es un viejo conocido de la parroquia gaditana como consecuencia de sus tres temporadas en el Carranza (2012-2015), en las que sumó 42 goles después de jugar algo más de 100 partidos. Fue clave en la clasificación para las dos fases de ascenso (2013-14, L'Hospitalet; 2014-15, Oviedo, Hércules y Athletic B). En Pucela, disputó 40 encuentros y anotó 15 tantos la pasada campaña, mientras que en la actual lleva 18 partidos y cinco goles. El Valladolid ha rechazado ofertas del Dépor y el Leganés por este futbolista, que tiene muchas 'novias'.

Desde el Cádiz se le ve como un jugador con muchas posibilidades incluso en el hipotético caso de que los amarillos consiguieran subir, por lo que sus prestaciones deportivas y el hecho de que acabe contrato le convierten en un extremo muy apetecible. Además, la gran temporada de Álvaro García obliga a hacerse a la idea de que el utrerano pueda ser traspasado en verano, de manera que una de las dos bandas del equipo se quedaría huérfana.

Se da la circunstancia de que tanto Joselu como Juan Villar comparten representante, Emilio de la Riva. Y al margen del mercado nacional, cuentan con equipos extranjeros que siguen sus pasos dispuestos a formalizar alguna oferta para llevarse a dos futbolistas que destacan en la segunda categoría del fútbol español.