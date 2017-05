Horeca rechaza punto por punto la nueva ordenanza de terrazas

"Está claro que el empleo y la ocupación hostelera no le preocupan a este Ayuntamiento". La frase de Antonio de María, presidente de la patronal hostelera gaditana, resume la conclusión a la que llegaron ayer de manera unánime el más de medio centenar de empresarios del sector que acudieron a la convocatoria de Horeca para analizar las consecuencias del borrador de la nueva ordenanza reguladora de las terrazas. "El turismo y la hostelería son hoy por hoy la única industria de la que dispone esta ciudad", recordaron varios socios. Otro fue más allá e incluso aventuró que la nueva ordenanza podría llevarse por delante entre 1.200 y 1.500 empleos. Y a 30.000 cruceristas a Sevilla. "Ahora que hemos conseguido que vengan a Cádiz podemos hacer el ridículo", apuntó alguno.

Los asistentes rechazaron punto por punto el documento y acordaron instar al equipo de Gobierno a mantener la normativa hoy vigente, pero con mayor firmeza, si cabe, en la vigilancia de su cumplimiento. "A día de hoy no hay ningún establecimiento que esté lesionando los derechos de nadie -dijo De María- Y si alguien sabe de alguno, que nos lo diga, y nosotros mismos lo denunciaremos porque sería competencia desleal. No es de recibo que se nos diga que el sector hostelero es un peligro para la población".

Durante el encuentro se planteó la elaboración de un plano de las terrazas que refleje la pérdida de mesas, de puestos de trabajo e incluso de establecimientos, de "los daños", que implicaría la aplicación de la nueva normativa. También propuso un socio la constitución de una comisión o mesa consultiva con representación de todos los colectivos implicados -hosteleros, personas con movilidad reducida y con discapacidad visual y peatones- capaz de escuchar a todas las partes en casos conflictivos, con el fin de "evitar la arbitrariedad en la aplicación de las normas por parte de políticos a raíz de las quejas vecinales".

La reunión arrancó con la pregunta de una empresaria acerca de qué había motivado la elaboración de una normativa "mucho más restrictiva aún" que la vigente como punto de partida del debate y de la búsqueda de soluciones. A esto, el presidente de Horeca apuntó a determinadas orientaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a recomendaciones del Defensor del Pueblo Andaluz a partir de quejas vecinales y de colectivos de personas con discapacidad. De María también citó la influencia "de una asociación de peatones que, curiosamente -dijo-, se constituyó dos o tres meses antes" de que se presentase el borrador de la nueva ordenanza. "Borrador del que, por cierto, no tenía noticia ninguno del resto de los partidos de la Corporación", aseguró. Al término de la asamblea, la directiva de Horeca tenía previsto reunirse con representantes de varias formaciones políticas.

Hubo algún socio que, viéndose especialmente "afectado y dañado" por la nueva ordenanza, llegó a plantear a sus colegas si cabía o no la posibilidad de convocar un paro de 24 horas. "Lo que tenemos es una ciudad de servicios a la cola del turismo respecto a otras, donde el único sector que crea empleo es la hostelería. Estamos hartos de depender siempre de cómo se levante el concejal de turno cada mañana y hartos de escuchar que no contratamos de manera estable y de que no colaboramos con los vecinos", dijo indignado antes de abandonar la sala.

De María fue citando, punto por punto, las trabas, las dificultades, las restricciones e incluso las "contradicciones absurdas" que, a su juicio, se plantean en un borrador "elaborado por alguien que parece no conocer el casco antiguo de Cádiz y ni tampoco cómo dirigir un negocio de hostelería". Pero principalmente se centró en tres puntos: la exigencia de los tres metros de paso para los vehículos de emergencia, el del aforo no superior al del interior del local y el de la reducción a un 30% del uso de las plazas para la instalación de terrazas.

Pese al rechazo a la totalidad del borrador, Horeca presentará alegaciones al documento antes de volver a reunirse mañana con el Ayuntamiento y el resto de los colectivos implicados.