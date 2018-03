El Caminito va a rehabilitar su capilla en los próximos años

La hermandad del Caminito está inmersa en un proyecto de enorme calado para mantener en las mejores condiciones posibles su sede canónica, la capilla de la calle Isabel La Católica. Para ello, han programado una rehabilitación integral que se dividirá en tres fases y que se quiere tener lista antes de que finalice el año 2019. De hecho, ya se ha acometido la primera de las fases, que correspondía a la azotea del edificio, que ha sido resanada para evitar los problemas de filtraciones de agua que habían empezado a detectarse con las primeras lluvias del pasado otoño.

El hermano mayor de la corporación del Miércoles Santo, Pablo Chaves, indica que hace ya unos años se actuó sobre esta azotea del templo, donde ha vuelto a intervenirse ante la detección de esos primeros problemas de filtraciones, con objeto de evitar que vayan a más.

La tercera y última fase consistirá en el resanado del interior de la capilla

Solucionada esta primera fase, nada más acabe la Semana Santa de este año comenzará la actuación en la primera planta del inmueble. Según explica Chaves, las distintas labores y espacios allí habilitados no reúnen condiciones óptimas actualmente; por eso, se va a intervenir para adecentar todas las estancias, habilitar aseos y, como remate de estos trabajos, habilitar una sala de juntas de la que hasta ahora no ha dispuesto la hermandad. Explica Chaves que aunque el Caminito cuenta con una casa de hermandad "que está muy bien y que nos permite tener expuesto buena parte de nuestro patrimonio" pero que no tiene espacio para que la junta de gobierno pueda celebrar allí las reuniones.

La fase final se hará tras la Semana Santa de 2019 y se centrará en el interior de la capilla, resanando y repintando, básicamente, las paredes. Además, en esta última fase se quieren rehabilitar los antiguos accesos al coro de la capilla, mejorando con ello el lugar donde recibe culto la Virgen de las Angustias.

La empresa Corgu, especializada en estas actuaciones en edificios de valor patrimonial, es la que se está encargando de estos trabajos, según el acuerdo que alcanzaron en su día con la cofradía del Miércoles Santo.

La restauración de la capilla sucede a la importante labor que también se realizó recientemente con la imagen titular, intervenida profundamente por Pilar Morillo con un resultado espectacular.

A nivel patrimonial, una vez finalice esta rehabilitación de la sede canónica la hermandad quiere retomar el proyecto de sustituir los candelabros actuales (de orfebrería de Villarreal) por unos nuevos de madera dorada.