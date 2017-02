V de vavetta se pasa a otro tipo de 'justicia'

Con sus mantas calentitas como capas y su rostro parodiando a la máscara impenetrable del personaje de Alan Moore, los justicieros de 'V de Vavetta' imponían su ley en la calle el pasado Carnaval consagrando a la formación que tiene como una de sus caras más visibles a Paco Gómez. Así, si en 2016 los ingeniosos veinteañeros luchaban tras la máscara más popularizada por Anonymous contra el chiste fácil y la risa enlatada y lista para consumir, en su próxima aventura los chirigoteros se arriman a otro tipo de justicia, la de 'Los que gritan la puerta del juzgado'.

"Nos llamaba mucho la atención esa gente ... Ese jurado popular que se arremolina a la salida de los juicios para insultar un poquito a todo el que pase sin ser familiares ni conocidos de nadie. ¿Qué hacen con su vida?, ¿a qué van, a desahogarse, a soltar el estrés?", ríe el autor antes de ser atacado por una bandada de pájaros por la plaza San Francisco, "¡eh, espera que estoy ahora mismo en la película de Hitchcok!", se interrumpe.

Recobrada la integridad, el chirigotero adelanta que "un año más" el grupo ha hecho un repertorio que les "gusta" y les "divierte", "de otra forma esto no tendría sentido". Por ello, el buen sabor de boca que dejaron entre los aficionados, y que les ha valido para este año "cantar un montón" en diferentes salas de la geografía española, no les ha supuesto ningún tipo de peso para encarar el nuevo Carnaval. "Nosotros estamos muy contentos con que a la gente le gustara 'V de Vavetta' pero es que esto no tiene más ciencia que seguir igual que hacemos siempre, nosotros somos una chirigota muy anárquica, que vamos a reírnos y a echar un buen rato, y si a alguien no le gusta pues se puede ir a otra esquinita, sin problema, es lo bueno de la calle. Yo no le debo nada a nadie... Bueno, sí, a mi casero un par de meses...", bromea.

Y es que, en apenas unos años, la actual formación que compone la chirigota se ha convertido en una de las más buscadas de la calle. "Ya antes nosotros éramos una chirigota más grande, como de unas quince personas, y nos dividimos en varios grupos que formamos el grupo empresarial Chirigotas del Airon donde colaboramos unos con otros", explica Gómez que amenaza con que algún día conseguirán "el monopolio de las chirigotas de la calle", dice con altas dosis de carga y dando su lugar a Airon, "pieza fundamental" porque "lleva el carro", siempre bien surtido...