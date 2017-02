A seguir dando suerte a cádiz

La Salle Viña seguía repleta de colegiales pese a ser más de las siete de la tarde. Más de 50 alumnos, un poco creciditos eso sí, llenaban su salón de actos preparándose para cantar en el Teatro Falla. Eran los componentes del coro de Valdés, que este Carnaval se presenta como niños de San Ildefonso, esos que repartieron millones por Cádiz en este último sorteo de Navidad y que ahora, aunque más chirigoteros y con más arte, quieren "seguir dando suerte a Cádiz", apuntaba José Manuel Valdés, autor de 'Los que se mueren por salir con el gordo' junto a Cesáreo López y José María Barranco.

"Que tocara el segundo premio aquí fue la guinda", decía el corista David Chinchilla. Aunque por lógica la idea estaba más que cuajada allá por diciembre, no ha venido mal que estos pequeños dejaran algunos de sus mayores premios por la ciudad y esperan que la fortuna también acompañe a la agrupación en este COAC. "La modalidad está muy fuerte, hay tres o cuatro arriba. Vamos a luchar hasta donde se pueda, ya sea semifinal o final y si no a la calle", comentaba su director mientras se colocaban las pelucas, tomaban algún refrigerio y charlaban con amigos que también le deseaban el mejor de los destinos.

Para tener más posibilidades, los coristas se habían traído hasta al Calvo del anuncio de la Navidad. Manolo el Pera iba de aquí para allá paseando con su bola y con un bote de hacer pompitas para parecerse más si cabe al real pero con unos gargajillos como zapatos para hacerlo más de Cadi Cadi. No le faltaba un detalle. Ni a él ni a los uniformes de colegiales: falda y pantalones grises (de Ayapunt), chaquetas celestes (de Nuria Herrera) con escudo del Cádiz CF, corbatas amarillas y pelucas de gomaespuma, de Mariño Artesanos, y cada uno con sus propias bolas para el sorteo. "No te puedo dar un besito que me acabo de poner el gloss en los labios", bromeaba una de estas 'niñas' con una amiga que se acercaba a saludarla al lugar de concentración.

Valdés se confesaba "muy nervioso" antes de emprender camino. "Nosotros vamos a intentar hacer reír y a pasarlo bien nosotros también", aseguraba, "y a ver si podemos dar un pasito más". El corista estaba "muy contento" con el resultado. "Tenemos un grupo reforzado y una idea muy graciosa y chirigotera", señalaba ansioso por mostrar la obra. "Los ensayos se nos han hecho muy cortos pero la preselección muy larga", reía. Entonces el silbato sonaba, como en los colegios, y todos empezaban a reunirse para partir a su particular sorteo del Gordo.