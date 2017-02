El anuncio de Antonio Martín, que a través de un pasodoble confirmó que 'Ley de vida' será la última comparsa de su trayectoria carnavalesca, eclipsó la primera semifinal del Concurso. Tras la actuación de su grupo, Martín señaló que "no me quería ir por la puerta de atrás, como les pasó porque esta ciudad es así, a Paco Alba, a Pedro Romero o a mi amigo Quiñones, que se ha ido de esa manera. Yo quería algo grandioso y no por ego, sino porque se lo debo a los más de 500 hombres que han cantado mis coplas y a Cádiz".

El coplero de San Vicente adelantó su despedida, aunque aún podría tener una última oportunidad de regalar un piropo a Cádiz en el Falla. "Sé que el partido no ha terminado y que está todavía ahí la final, pero eso no depende de nosotros, depende del árbitro. Si llegamos a la final tenemos alguna sorpresa más. Si no llegamos, yo ya me he despedido tranquilo", concluyó.