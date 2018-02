"Para preservar nuestras coplas habría que dar un paso atrás"

Paco Rosado lleva varios años viendo el Concurso de principio a fin, merced a su labor como comentarista de Onda Cádiz Radio. Quien ha vivido esto desde el siglo pasado como espectador y como autor, es consciente del cambio de ambiente, del cambio de la manera de expresarse del público y de la pérdida de gaditanismo en el Falla, aunque recuerda que "hay que tener en cuenta que cuando las entradas se vendían sólo en Cádiz el teatro no se llenaba, y se ha tenido que recurrir a internet. Es una pena porque no encuentras a nadie en el ambigú que te invite", apunta entre risas. Sobre el público foráneo señala que "los que vienen, en general, no son ignorantes de esto". Muestra su pesar porque "la masiva afluencia de espectadores de fuera de Cádiz influye en los repertorios. Los autores los hacen más abiertos porque es el Carnaval que han conocido los que vienen ahora al Falla. No valoran un pasodoble con sabor a Cádiz como lo puedo valorar yo". A Rosado, esta manera de afrontar el Concurso por parte de los copleros le parece "muy triste" porque quiere escuchar "lo de siempre". Y añade que "no me río con un cuplé que podría haberlo hecho Gila tranquilamente. Me río más con algo de aquí que con algo más sofisticado. Se ha perdido esa cosa tan nuestra de la simplicidad de un cuplé. Y lo doy por perdido. La globalización puede con esto". Para el creador de músicas como las de 'Los cubatas' o 'Los cruzados mágicos', "la mejor evolución para preservar nuestras coplas sería dar un paso atrás". Porque a su juicio "se están viendo comparsas muy espectaculares con pasodobles que son canciones bonitas hechas de pedazos, pero sin redondez, sin que te recuerden a Cádiz". Y concluye recordando que "siempre he dicho que los autores de músicas no creamos, si no que recordamos. Si un pasodoble no suena a nada anterior, no es Carnaval. Sin caer en el plagio, tienes que notar a Fletilla, a Paco Alba, a los grandes...".