"Yo no le ponía una calle a nadie que no fuera de Cádiz, ni a Simón Bolívar"

-calle que da una plaza, plaza linda, ay plaza de Puntales.... Qué bonita letra aquella de 'Las momias...'. ¿A quién le pondría el Love una calle en Cádiz, o más concretamente en su barrio de Puntales?

-A Manolo Cornejo sin duda. De hecho ya hay una iniciativa puesta en marcha para realizar esta petición para que Manolo tenga su calle en nuestro barrio.

-Quizá hace tiempo que la conocida como Chirigota del Love debiera tener ya una calle en Puntales.

-Pues no lo sé, es probable, pero lo que sí está claro es que nosotros empezamos con 'Los indiotas' y éramos prácticamente todos de Puntales, un barrio con el que se nos identificaba mucho.

-¿Sigue usted viviendo en su barrio de toda la vida?

-Ahora me he mudado y vivo justo en frente de la biblioteca de Guillén Moreno, se ve que saben que yo soy un tío listo y me han puesto un montón de libros cerquita.

-¿Y cuál es la calle más bonita de Cádiz?

-No sé si la más bonita, pero yo soy muy de Puerta Tierra, de Puntales sobre todo, de la calle Carraca, donde nací, o de la calle Mojarra, donde también he estado muchos años.

-¿Le sobra alguna calle de la ciudad dedicada a alguien?

-Pues mira me sobran todas las calles dedicadas a gente de fuera, porque las calles de Cádiz yo creo que tendrían que ser para los gaditanos, y ponérselas en vida, porque eso de esperar a que te mueras para ponerte una calle es un mamarracho.

-¿Echa de menos esos pasacalles caminito del Falla?

-Pues no. Y mira que llevo 30 años saliendo. Estuve en el escenario el martes en la imposición del Antifaz de Oro a título póstumo a Manolo Cornejo y no sentí ganas de volver. Estamos preparando la ilegal de este año que se va a llamar 'Los salsaboridos'.