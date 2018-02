El pasodoble de los Carapapas al niño de Las Ramblas llega a su destino

La globalización del Carnaval de Cádiz, que ahora llega a toda España, depara a veces críticas desagradables. Pero otras, también aporta grandes satisfacciones. La última llegó ayer, cuando Silvia Mompart, madre del pequeño de 3 años que fue víctima del atentado de Las Ramblas en Barcelona el pasado verano, envió una carta a la comparsa de Cádiz 'Los ángeles de la guarda', en agradecimiento a la letra que dedicaron a su hijo en el Concurso.

"Si los ángeles que están con mi Xavi son sólo una décima de buenas personas como vosotros sé que es feliz y estará siempre muy bien acompañado", escribió la madre en su cuenta de Facebook en una carta difundida también por la cuenta oficial de la comparsa.

"Cansado y abatido, sin consuelo y fracasado, un ángel llega al cielo, con un niño de la mano, y con la otra llama a la puerta, aquella tarde a la hora de la siesta, al dar su nombre el que custodiaba la puerta de entrada, vio que en la lista Xavi no estaba, no está su nombre, llévalo a la tierra, que te has confundido", le cantaron el pasado lunes en el Teatro Falla.

Su autor, David Márquez Mateos, explicó tras su actuación que había conocido la trágica historia de esta familia, víctima del atentado de Barcelona, y había querido rendirle homenaje.

La difusión de esta letra en los medios catalanes ha facilitado que le llegue a la madre del pequeño, quien en esta misiva agradece como "un abrazo" esta copla venida desde Cádiz.

"Mi hijo era pura chispa de alegría y con él se fue una parte de mi vida y de mi ilusión, que no recuperaré jamás", dice, "pero no todo son momentos tristes, ya que recibir un regalo como vuestro pasodoble es una muestra de vuestra inmensa bondad y gran corazón", señala.

"Quiero agradecer de todo corazón que hayáis pensado en mi pequeño. Ojalá no os hubiera conocido bajo estas circunstancias, ojalá nada fuera como es ahora, pero mi tristeza tiene ahora unas notas de música gracias a vosotros", continúa. "Habéis conseguido emocionar y poner la carne de gallina a todos los que querían a mi hijo que no son pocos. Hoy estamos un poquito menos tristes, mi pequeño, mi príncipe, mi campeón, mi Xavito tiene una canción y estoy segura de que la bailará allí donde esté", asegura la madre.

"Gracias de todo corazón por poner música a mi tristeza. Os llevará siempre en mi corazón", concluye la carta.

La comparsa 'Los ángeles de la guarda', que ya había destacado por escribir una copla contra la actuación policial en el referéndum de Cataluña, ha difundido esta misiva celebrando que su letra "haya traspasado fronteras y le haya llegado a quien estaba destinada".