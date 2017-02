AL maltiempo buena cara

Los representantes de algunas de las agrupaciones que no han logrado pasar a cuartos narran las impresiones que les ha producido el fallo del jurado del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz, un día después.

pedro de los majaras

Antonio Rico Segura Pedro de los Majaras confesaba ayer que se sentía triste por no haber pasado a la siguiente fase con su comparsa 'El ojo de Cai'. Si bien, reconocía que "el tipo se ha comido a la comparsa, una de las más bonitas y originales que han pasado por el Concurso". Comentaba de este modo el error que supuso salir con un tipo arriesgado "que con el tema de la máscara nos dejó sordos y ciegos en plena actuación. Llegó un momento en que fue una hecatombe, yo no veía al público, por eso me dirigí al teatro al final de la actuación".

Dejando a un lado la mala pasada del tipo añadía que "quien escuche el disco sin vernos seguro pensará que es una maravilla, pero a la gente no le entró visualmente, y ya está, fuera". Algo que ya intuían y que no les cayó por sorpresa. "Queríamos pasar, claro. Pero esto es un juego y no hay que buscar más pies al gato".

Y aunque confirmaba su retirada, "pues ya estoy cansado y son mis hijos los que tienen que seguir", sentenciaba que "la historia de los Majaras no morirá nunca, no hay quien la borre, es una institución en la comparsa".

Así, el pregonero informaba de que ahora estaba metido de lleno en el pregón, "en el que estoy poniendo el alma, como a todo lo que he hecho en estos 50 años". Un pregón que espera que guste a todos y que será un hermanamiento entre Cádiz y El Puerto".

Por último, quiso felicitar "a todos mis compañeros que han pasado, quiero darles la enhorabuena", señaló, elegante.

nono galán

'Los girasoles' de Nono Galán han vivido un día al compás de la meteorología. Un poco triste y oscuro pero, como en un buen día de lluvia que se precie, bajo cobijo. El cobijo que compañeros y aficionados han brindado a la comparsa que se ha quedado a una distancia considerable de cuartos de final.

"Lo de anoche (la noche del sábado) fue un palo grande. Hemos pasado una noche rarísima, he dormido poco y el día ha sido... pues como está el día, muy feo, y aguantando el tirón", se resignaba el autor de la formación que el jurado ha considerado colocar a más de 30 puntos del corte lo que Galán considera "una humillación pública" a su grupo.

"Yo entiendo que esto es cuestión de gustos pero también hay elementos objetivos sobre la calidad, la afinación, lo que se ha cantado, y creo que por delante nuestra hay agrupaciones que no han estado al nivel", explica Nono Galán, por ello, ha escrito al presidente del Jurado, Juan José Téllez, "para ver si nos puede informar sobre los criterios que se han seguido ya que según tengo entendido el jurado iba a dar explicaciones sobre el fallo, así que estoy esperando la respuesta", dice.

De todas formas, 'Los girasoles' ponen al mal tiempo buena cara y se quedan "con las muchas muestras de apoyo" que la comparsa ha recibido "tanto en las redes, como con llamadas de teléfono". "A pesar de lo humillante del fallo, lo mejor ha sido el apoyo que hemos recibido, más que nunca, vamos, y eso, al menos, te compensa un poco el disgusto", se anima.

sergio mora

"Se han cargado un proyecto muy bonito y muy de Cádiz", se lamentaba Sergio Mora, director de 'Chirigota de la Viña', el grupo con el que José María Barranco, El Lacio, se volvía a meter de lleno en la autoría con letra y música en solitario. Mora hizo ayer de portavoz ante la llamada de este diario y no pudo ocultar la desilusión y la de sus compañeros por el fallo del jurado, que los ha dejado a las puertas de cuartos. "Yo creo que se han cargado un proyecto bonito, de Cádiz, hecho con mucha ilusión", volvía a repetir, sin terminar de explicarse por qué la chirigota, con los 170 puntos necesarios y a 20 puntos de su seguidora en la clasificación, no volverá a cantar en el Falla. "No sé si es que sobraba una del estilo clásico", se preguntaba.

Mora no entiende como no se ha acertado, a tenor del jurado, "con la música del pasodoble del Lacio, representante del pasodoble esencia de Cádiz, y que encima eran con dos (la agrupación se presentó con dos músicas diferentes); con un popurrí que la gente no paró de reír o los cuplés y el estribillo". "Si con eso no se acierta, destrozan la ilusión", incidía, recordando que además este año su autor cumplía 25 carnavales. "Le tocaba a alguien y nos ha tocado a nosotros", se resignaba, no sin antes recordar que su teléfono no ha parado de sonar desde que se conoció la decisión del jurado ante la sorpresa de mucha gente.

alejandro ariza

El autor de 'A toda máquina', Alejandro Ariza, manifestaba ayer que cree que su coro podía haber dado un buen pase de cuartos pero se tomaba con filosofía la decisión de los jueces del COAC. "El año pasado quedamos los segundos y este año hemos marcado el corte", apuntaba. Ariza considera que el nivel en la modalidad, "por la zona en que nos movemos", ha subido y ha estado el concurso más "competitivo". "Había público y gente de Carnaval que apostaba por nosotros para cuartos por el repertorio, por la alegría que llevamos, pero los cinco han decidido que no". "Si este certamen no nos ha abierto las puertas, en el que viene la echaremos abajo", bromeaba.

De todas maneras, el corista se queda con que ellos han ofrecido "algo novedoso", "ni espectáculo ni clasicismo sino intentando buscar nuestro propio sello", y que poco a poco van subiendo peldaños. "Estamos contentos con lo que llevamos y si al jurado no le ha gustado pues tenemos la calle, que para nosotros no es un consuelo sino el mayor disfrute". "Tenemos la semana de Carnaval llena y nos tenemos que bajar de los carruseles a las nueve de la noche porque conectamos cada vez más con un público que nos empuja".

josé manuel sánchez

José Manuel Sánchez, de la comparsa de Conil 'Los pequeños', comentaba ayer que el grupo está muy "contento en general", pese a que han quedado justo en el corte en el fallo del jurado, en la modalidad de comparsa. "Así que estamos estupendos, teniendo en cuenta la caña que nos habéis dado en Diario de Cádiz", reclamaba. No quería desprenderse el director de esta agrupación del poder que para él ejercen los medios, frente al fallo del jurado. "Por suerte o por desgracia la gente está pendiente a vuestra puntuación. A los puntos de Jurado Diario y como no hemos tenido aceptación pues influye, al igual que las redes sociales. Tenéis mucha fuerza", sentenciaba. No obstante, reconocía que no les ha cogido por sorpresa, "pues llevamos cinco años saliendo y aunque este año hemos trabajado más que otros, el pasado año quedamos diez puestos menos en el corte, así que hemos dado un paso más".