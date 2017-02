Donde me lleve el viento

Los vientos de Cádiz, esos que inspiran letras de pasodobles y cuplés, también arrastran a los componentes más cotizados en la marea del Carnaval. Los hay racheados, que los llevan y traen a los repertorios de los grandes autores del momento, pero también más calmados, que son los que asientan a los conjuntos por algunos años. Hoy día, en la modalidad de la comparsa sobre todo, el panorama suele cambiar sustancialmente de un año a otro. Atrás quedaron los grupos compactos que año tras año mudaban de tipo y letras, pero no de autor. Los tiempos son otros y el viento les sopla en una u otra dirección, entre repertorios, anécdotas y autores con los que han sellado su historia.

Faly Figuieres uno de los octavillitas cuya inconfundible voz ha interpretado repertorios de prácticamente todos los autores de renombre a lo largo de los 26 años de Carnaval que arrastra en sus espaldas. Comenzó en juveniles con Tino Tovar -tras pasar por las manos de Juan Contreras en infantil-, y ya en adultos salió con José Luis Bustelo, Antonio Martín, Jesús Bienvenido, Fernando Quiñones, los hermanos Carapapa y con Antonio Martínez Ares, con quien selló el excepcional regreso que la comparsa vivió el pasado año con 'Los cobardes'. Para él ha sido toda una experiencia positiva cada cambio, cada comparsa, cada paso que ha dado de la mano de estos autores. "Nunca me he enfadado con ninguno, salvo con uno que no lo entendió, pero me llevo bien con todos, no tengo enemigos o muy pocos", asevera el comparsista. "Siempre me he ido de una forma correcta y todo paso ha sido para bien, aunque me como mucho la cabeza y hay años peores y otros mejores, pero estoy orgulloso de mi trayectoria". Y es que cada racha de viento ha sido distinta, "a veces se ha debido simplemente a que se acabó un ciclo, como ocurrió cuando dejé de salir con Tino y empecé con Bustelo". "Otras veces se han planteado como oportunidades -añade-, como cuando salí con Martín pues toda mi vida he sido martinista, y fue muy importante para mí, en un año en que además se grabó la antología". Después salió con Bienvenido, el año de 'Los mendas lerendas', cuando regresó con todo su grupo antiguo, "otro gran año". Y la gran oportunidad le vino con Martínez Ares, que aceptó "porque cuando me llamó Bienvenido me dijo que no sabía si sacaba o no la comparsa". Así que tomó el reto y vivió una de las experiencias más bonitas de toda su historia en la fiesta, por cómo ocurrió todo, reconoce. Con cada uno se trabaja de forma distinta, pero de todos ha aprendido algo. Por eso le resulta difícil calificar. "Con Tino empecé y aprendí mucho, tengo muy buena relación. Y tanto él como Bienvenido son los más dejados a la hora de traer el repertorio, pero cuando lo traen se meten de lleno". En cuanto a la implicación, "Martínez Ares es de los que está más encima de todo, el tipo, montaje, afinación". Destaca a Bustelo y, sobre todo, a Bienvenido "musicalmente hablando, que es un genio". Y en letras a Martínez Ares, "como él nadie".

Sólo le falta salir con Juan Carlos. Quién sabe si algún día.

Ángel Subiela firma una trayectoria muy larga, en la que compartió nada menos que 17 años con el mismo autor, Antonio Martínez Ares. Ahora no mantiene relación con él "y sigo sin saber el motivo de esta separación, que es algo que no me preocupa, pues él va por su camino y yo por el mío, y le deseo lo mejor, pero aún desconozco por qué", comenta el conocido comparsista que por segundo año sale con Miguel Ángel García Argüez en 'Los equilibristas'. "Eran años en los que tenía que ser más equilibrista que éste, por la presión que tenía el grupo y el autor de sacar cada año un pelotazo. Y yo estaba en medio", recuerda.

Pero el veterano director también ha dejado su impronta en la comparsa de Juan Carlos Aragón, en la que salió tres años, "los dos primeros maravillosos, pero el tercero ya llegó gente que quiso acabar con el grupo". Ha salido con Tino Tovar, "que no sólo es un gran autor, sino una gran persona", y con los hermanos Márquez Mateo 'los Carapapa', hasta que se rompió el año de 'Los duendes coloraos', pues "tenían sus planes". Recuerda también Subiela el año en que salió con "el maestro, Antonio Martín", marcando un gran momento en la historia del Carnaval, antes de saltar con su grupo a los actuales autores. Reconoce que es un director exigente, "yo no voy a echar el rato porque soy competitivo", motivo que le ha llevado a más de una ruptura. Pero es su sello como director.

De los autores dice que "cada uno es particular, pero con una cosa en común, que son muy suyos y ahí han chocado conmigo". En este sentido asegura "que siempre he querido aportar, pero algunos me han visto como un enemigo".

Por citar a uno, no puede evitar quedarse con su época con Martínez Ares, "aunque tampoco me he parado en pensar si volvería con él". Pero no deja de reconocer que "con él aprendí, pasamos años juntos, y sin ser el grupo que mejor cantaba sí que éramos los mejores transmitiendo", rememora.

Antonio Guerrero Romero, 'el Piojo' es otra de las grandes voces del Carnaval. Tras salir con Luis Rivero y Jesús Monje, dio el gran salto en la comparsa con Juan Carlos Aragón, el año de 'Los inmortales'. A sus veneradas letras ha regresado en varios años salteados, tras salir con José Luis Bustelo y con Joaquín Quiñones, además de con Antonio Rivas y Cardoso.

Pero también estuvo en las filas de los Carapapa el año de 'Los bandoleros', e incluso empezó los ensayos con 'Los chatarras', con los que tuvo desavenencias.

De todos ellos dice haber "aprendido algo, cada uno a su estilo y con su sello". Por contra, no entiende las críticas una vez que ya no está en sus filas. "Cuando sales eres el mejor y cuando no sales pues no, y escuchas muchas cosas, pero así es el Carnaval".

Ahora vive un gran momento en la comparsa de Martínez Ares, de la que tuvo el honor de formar parte el año pasado, el del esperado regreso. "He crecido con sus coplas y defenderlas es un orgullo. Además, como persona me siento muy identificado con él, por el trato, la libertad que me da a la hora de opinar. Estoy muy contento".

Arrancó también fuerte en la modalidad Francisco Javier Martínez, 'el Pellejo', de la mano de 'Los inmortales', de Aragón.

Después pasó al grupo de Tino Tovar, con Subiela al frente, "a lo largo de tres años en los que aprendí mucho, fue un gran director". Pero volvió a Juan Carlos, con el que ha salido ocho años y con el que se siente muy identificado "por mi forma de cantar y su forma de hacer música", explica. También salió con Antonio Martín, en 'Las locuras de Martín Barton' y tras salir de nuevo con Aragón, se fue con los Carapapa el año de 'Los Millonarios', y no sentó muy bien, asegura. Ahora continúa con ellos en 'La azotea'. En general estos saltos de autor han sido positivos, "para motivarme o por necesidad de cambiar", pues de todos los autores ha aprendido algo.

En la misma agrupación sale Zeus Marín, a quien le motiva mucho la fidelización en el mismo grupo, de lo que carece la comparsa. Comenzó fuerte su trayectoria en 'Los aprendices' de Tino Tovar, siguió con Bustelo y tras pasar por el grupo de Martín, recayó con los Carapapa. Confiesa que bien pronto vivió la "desilusión" de la ruptura de los grupos y que los cambios nunca han sido por su parte, sino por cuestiones ajenas a él. "No me gustan los cambios, prefiero estar a gusto en un grupo, pues es buena señal". También reconoce que él mismo ha levantado el teléfono en más de una ocasión para salir con autores punteros. Del trabajo con ellos señala la "implicación al milímetro de Martín y de los Carapapa, aunque también se dejan aconsejar".