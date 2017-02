La historia de Cádiz se hace copla en el Falla

Cádiz emerge para cantarle a Cádiz. De la tierra y del mar. La personificación de una ciudad y de su historia representada por dos comparsas fue el gran reclamo de la decimoséptima función clasificatoria. De las entrañas del subsuelo gaditano llegó la comparsa de Pepito Martínez y Antonio Rivas, que se mantuvo, para lo bueno y para lo malo, en su línea de años anteriores. Musical e interpretativamente de altura -potentísimo grupo, impresiona- y no tanto en cuanto a letras. Por su parte, emergió del mar que sepulta un Cádiz sumergido la comparsa de Faly Pastrana Lorenzo, en línea ascendente respecto a su última participación en el Concurso. Los cambios no afectaron a un grupo que sigue sonando como un reloj. También lucieron las letras, especialmente un segundo pasodoble a la polémica de las ninfas que logró levantar al Falla. Esta vez el pase de cuartos no se les debe escapar.

Cerró la terna de representantes en la modalidad la comparsa sevillana de Javi Cuevas, que dejó atrás la polémica de su última participación en el Falla apostando por un homenaje al creador de la comparsa, Paco Alba, y sus pajeros. Destacó el seño añejo y la interpretación de un grupo que suena de lujo. Nos reconciliamos. De Sevilla también llegó el coro 'Los del Río', un paso adelante respecto al pasado año, mejorando especialmente en el apartado vocal. La elección del tipo, colorido y alegre, les dio alas -nunca mejor dicho- para ganarse al Falla con su ritmo. Aspirantes a un pase más.

Por último, día discreto en chirigotas, aunque ambas tuvieron la fortuna de jugar en casa. Contó con la complicidad del teatro la algecireña 'Los cachafantasmas', simpática, y también cumplió la extremeña 'Ya no salgo más', muy trabajada pero regular de repertorio. Ambas, eso sí, más que dignas en un Concurso en el que el nivel medio de esta modalidad no está siendo demasiado alto.