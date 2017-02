Un remate bárbaro para la gran final

7.26. Penúltima agrupación de la jornada... ya de día, como dijo el propio Manolo Santander. Pese al cansancio y las horas acumuladas, el teatro despertó para vibrar con estos vikingos de Cádiz Norte, animándoles con su grito de guerra: ese UUUUHHH AHHHH que se ha convertido en uno de los cánticos de este COAC. Gran primer pasodoble, de estreno, para las filigranas que debe hacer un pensionista para mantener a su familia; el segundo, ya oído, precioso y emocionante para su hija Palmira, que sigue sus pasos en el Carnaval. Buen primer cuplé para un vídeo porno que mandaron por error a su suegra; de arte el segundo, un cuplé de pelo en toda regla. En Cádiz Norte hay que morir.

6.45. El coro de Julio Pardo y Antonio Rivas, ganador del XX Certamen de coplas para Andalucía, dio comienzo al cuarto y último bloque de la final. Se mantuvo fiel a su trayectoria en el Concurso, esto es, mejor en música e interpretación que en letras. En su primer tango aseguran que más quisieran "los del norte", con todas sus riquezas, poder vivir en una tierra como Andalucía, con todo lo que tiene que ofrecer. El segundo fue crítico con los medios que muestran el Carnaval como una fiesta de botellón, basura y desmadre. No faltó el clásico cuplé construido con estribillos de este año, con la lucha de poder de Podemos como hilo conductor. El primero fue para los secuestros virtuales.

5.51. Concluye el tercer acto de la mano de los simios de Bienvenido, flamante Aguja de Oro del Carnaval 2017. Y no es para menos, pues su tipo es sencillamente espectacular. El ingenio y calidad de los artesanos gaditanos, no siempre tan reconocido como merece y capaz de hacer maravillas. Como maravillas hace Bienvenido con letra y música. Pasodobles para el Cartero Real, Miguelito Clares, una preciosa y emotiva letra; y para un caso de bullying narrado en primera persona. En el primer cuplé nos recuerdan que algunos seres humanos efectivamente vienen del mono... segundo, ya oído en preliminares, para los nombres, que determinan la personalidad de quiénes los llevan. La cuarteta del mono sabio, una delicia. No podía faltar en esta gran final.

5.08. Aterriza en las tablas el platillo de 'Los del planeta rojo... pero rojo, rojo' en la quinta final consecutiva para la chirigota de Vera Luque. Optaron por repetir el pasodoble interpretado en cuartos para la intolerancia de esta sociedad no con los marcianos, sino con los inmigrantes. Muy bien construido. También de altura el segundo, para el "Carnaval rojo" que representaron aquellos autores que resistieron y se jugaron la vida durante la Dictadura. Sin ellos, no estaríamos aquí esta noche. Dos letras nuevas en la tanda de cuplés, espectacular el segundo a lo buena gente que es Enrique Miranda (además de verdad). De los mejores del Concurso. El primero, para los injertos de pelo, también fue bueno, aunque hubo algunos fallos en la interpretación.

4.26. Comienza el tercer acto de la mano del coro de Luis Rivero, que hizo honor a su nombre con un completo espectáculo. Su primera letra fue para el Carnaval de la provincia, rematada con un homenaje al pregonero, Antonio Rico Segura 'Pedro de los Majaras'. En la segunda nos cuentan el proceso vital de su tango, desde su nacimiento allá por el mes de agosto hasta su muerte en la plaza en poco más de una semana. Buenas letras y bien ejecutadas, como acostumbran. A menos en los cuplés, destacando el segundo al pique entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Todo lo arregla un popurrí de mucho nivel. En la pelea, más que nunca.

3.30. Cierra el segundo bloque de la gran final la comparsa de Juan Carlos Aragón, 'Los peregrinos', todo un placer para los oídos. La faceta filosófica de Aragón salió a relucir en el primer pasodoble, para los animales frente al peor de todos, que es el hombre. Mejor el segundo, para el Carnaval que no se aprende en una escuela, el Carnaval de la calle, el que tenemos que cuidar para que nunca muera. Y cuidado, que hoy en día "el campeones se le canta a cualquiera". Sobresalió también el segundo cuplé, a Alejandro Sanz, que no les hace retuits... aquel pasodoble de 'Los millonarios' le dejó el "corazón partío". El antológico credo con el que rematan su popurrí no podía faltar en esta gran final. Una obra de arte. La crítica de Rafa Burgal.

2.48. Comienza el cuarteto de Aguilera y Piulestán, apostando por una parodia novedosa. Los niños juegan con el director al juego del pañuelito, aprovechando su manejo de las situaciones de enredo para hacer reír al respetable. Algunos golpes en una parodia que de nuevo se apoya en sus grandes interpretaciones. Decayó su repertorio en los cuplés, el primero para la burundanga y el segundo para Teresa Rodríguez. El tema libre el que ya interpretaron en semifinales, en el que un militar llega al Patronato para adoptar a los niños. No contaron con el apoyo de otras ocasiones. Muy frío el Falla y mucho ruido procedente del ambigú. Tampoco fue su mejor noche. La crítica.

2.05. El Falla corea al unísono un nombre: Manué. La gran revelación del Concurso, la tercera agrupación sevillana de la historia que pasa a la gran final. Con el teatro entregado, la chirigota de San José de la Rinconada destiló arte de principio a fin, con el pobre Manué vestido de Frozen. Su primer pasodoble fue para un sueño que llega a su fin, una historia que se enfría... pero no con el finado, sino con su mujer. De arte el giro. Mejor el segundo, para los tópicos de tanatorio, lleno de golpes. Simpático el primer cuplé, para lo presumido que es Manué, y segundo ya oído en preliminares para el mannequin challenge. El favor del público lo tienen, sin duda. Así lo vio Rafa Burgal.

1.23. Cuatro grupos en más de cuatro horas... la final se antoja larga. Suerte que el coro de los Estudiantes, en su debut en una final, nos contagió con su ritmo para evitar las primeras cabezás de la final. 'La reina de la noche' demostró que no viene sólo a disfrutar de la experiencia y soltó buenos tangos, directo y certero el primero a la precariedad laboral que sufren los jóvenes hoy en día. Ya no es sólo conseguir un trabajo, es en qué condiciones... bien defendido. Emocionante el segundo, para su "hermano pequeño", el coro juvenil de esta misma asociación que este año no ha concursado. Un momento más para conservar en la retina en esta final. No desentonaron los cuplés, para una despedida de soltera y para una cena en el Aponiente de Ángel León. Revelación, y más que merecida, del presente Concurso. La opinión de Rafa Burgal.

0.22. No hubo descanso entre un bloque y otro, pero mereció la pena esperar. Porque el Falla pudo despedirse una vez más de Antonio Martín, que anunció el pasado lunes con un emotivo pasodoble que 'Ley de vida' será su última comparsa. Integrado como uno más entre los veteranos de su grupo, el coplero de la calle San Vicente se llevó el emocionante reconocimiento del público interpretando por última vez el repertorio de la que será, según sus propias palabras, su última aportación al Concurso. Se despidió Martín rindiendo tributo a la Viña en su primer pasodoble, mientras que el segundo fue, como no podía ser de otra forma, con el que anunció su despedida. Un momento histórico que el teatro supo reconocer como merece un maestro. Antes de los cuplés, el grandísimo autor quiso cantar en solitario el recordado pasodoble de 'Los héroes del 3x4', ese que comenzaba con El día que yo me muera... un momento mágico, uno más de esta gran final. La crítica.

23.34. Cierra la primera parte de la función la comparsa de Ángel Subiela, los Aranda, Noly y Chapa, 'Los equilibristas'. Pura emoción desde el primer acorde, desde el primer compás. Y un repertorio de altura, en el que brillaron con fuerza sus pasodobles. La calidad literaria de Miguel Ángel García Argüez salió a relucir, y de qué manera: el primero fue para sus amigas, rompiendo el habitual tópico sobre la imposible amistad entre hombres y mujeres. El segundo, impresionante, desvelando la cara de la otra Andalucía, del "yonki de Triana" al inmigrante explotado en los campos "de un señorito". Letras de maravilla. Simpáticos cuplés, el primero oído en preliminares para las dietas y el segundo para sus equilibrios en el terreno sexual. Presentación y popurrí tienen algo mágico. La música, sus voces... un aura especial. Qué final más bonita. Aquí la opinión de Rafa Burgal.

22.53. Busca el triplete el cuarteto de Gago, que comenzó recordando su parodia de preliminares, la que nos pone en situación: una familia con cinco miembros (el padre, la madre, la abuela, el cuñado y Tamara, la hija gótica) que se viene a pasar sus vacaciones en Cádiz, dos semanas sin que se vaya el levante... mezclando cositas de días atrás y otras nuevas, de arte. Dos buenos cuplés, el primero para el evento de los pianos en Cádiz y el segundo para el Brexit. En el tema libre, con muchas novedades y otras cuartetas ya conocidas, es una genialidad. Lanzados. Aquí la crítica.

22.17. A escena las suegras del Selu, defensoras del primer premio conquistado con Juan. Comenzaron sus letras repitiendo el pasodoble ya oído en semifinales para el encuentro con la familia de su nuera, una genialidad. También lo fue el segundo, de nuevo para su nuera, que es muy feminista, y rematado con el lío de Juan Carlos I y Bárbara Rey. Ironía fina. Sobresalieron los cuplés, y es noticia, para el impuesto de sucesiones y para un desliz con un fontanero, ambas de estreno en la final. Demostraron que vienen a concursar. La crítica.

21.36. ¡Arranca la competición! Abre fuego en la batalla de coplas el coro de Fali Pastrana, que lució su potente conjunto vocal. Su primer tango fue para el caso Nadia, reflexionando sobre lo que lleva a un padre a hacer algo así. El segundo, reivindicando más valentía a los autores de hoy en día, poniendo como ejemplo a aquellos que desafiaron la censura en años de la Dictadura. "Las letras valientes son las que, cuando las cantas, despiertan las conciencias", defienden. En los cuplés mejor el segundo, construido con estribillos picarones de hace años, que el primero, para Fernando Trueba. Mantienen el nivel en busca de su segunda victoria consecutiva. La crítica de Rafa Burgal, aquí.

Que comience el espectáculo. La gran final del COAC 2017 ya está en marcha. Catorce grupos pelearán por los premios en una de las conclusiones más abiertas de los últimos años. El Gran Teatro Falla luce sus mejores galas para disfrutar del espectáculo de las coplas, pero antes de que arranque la competición se conmemoran los 80 años de la prohibición del Carnaval con la actuación de la antología 'Las coplas recuperadas', un grupo dirigido por Juan Fernández que interpretará coplas de Antonio Girón Beret, Manuel León de Juan y Manuel López Cañamaque. Prestan sus gargantas Ezequiel Benítez, Bernardo Díaz, María de los Ángeles García, José Fernández, Antonio Fuertes, Fernando Núñez, Lolo Utrera, Mariano Varela, Andrés Álvarez, Fernando Devesa, Manuel González ‘El Peli’, Jesús Martínez, Raúl Zarzuela, Roberto Aparicio, Isaac Levi, Jesús García y Carlos Mariscal. Con media hora de retraso, el presentador de sala, Eduardo Bablé, anunció el inicio de la gran cita. ¡Vamos allá!