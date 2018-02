El presidente de Ascoga, Antonio Procopio, opina que en la actualidad el fanatismo en el Concurso "se ha convertido en un fenómeno más desmesurado que antiguamente, alentado por las nuevas tecnologías que han abierto al mundo el Carnaval". "Este fenómeno fan malentendido es de los tiempos modernos", decide, aunque sitúa los inicios de esta ola, que con las redes han convertido en tsunami, fuera de la capital gaditana, en los años 90 y con las primeras comparsas con repercusión de Antonio Martínez Ares. "No sé si el fanatismo tiene o no DNI pero la realidad es que aquellas comparsas despertaron un fanatismo que no estaba tan localizado en Cádiz capital como fuera y en la provincia", asegura Procopio que también reconoce en las letras que cantan en el Concurso "muchas agrupaciones, pero no todas" cierta desgaditanización, "porque hay muchas que tienen contrataciones fuera", y cierta autocensura, "en cuanto a que hay agrupaciones que hacen las letras sobre lo que creen que es del gusto del jurado y no sobre lo que ellos piensan o sobre los temas que les preocupan". Desgaditanización en las letras y en el patio de butacas. "Sé que es un asunto del que se habla mucho pero ahí están las estadísticas que hace cada año el Patronato y los diferentes experimentos que se han hecho a este respecto", defiende Procopio asegurando que "es la gente de Cádiz capital la que opta por ir poco al teatro". "Las entradas se ponen a la venta en internet y en la taquilla. Y si te vas a la cola la mayoría de la gente es de la provincia e, incluso, de fuera", asevera el corista que recuerda que "ya se han hecho experimentos de poner más entradas en taquilla que en internet y al final han sobrado en taquilla y se han tenido que poner en internet". ¿Por qué la gente de Cádiz no va al teatro? "No sé... Eso sí que merece una reflexión, quizás, porque nos hace falta un poco ese fanatismo exterior que hace que quieran ir al Falla como sea cuando cantan su agrupación".