Con ganas de calle

Los carnavaleros callejeros ya tienen sus repertorios listos para cantarlos en sus rinconcitos preferidos de la ciudad. Aquí, algunos de los nombres más buscados de los últimos años.

LA CHIRIGOTA DEL ukelele

Componentes.Álvaro, Aleu, Fedriani, Cazón, Tatián, Mario, Diego y Julio.

Dónde encontrarlos. Con luz del día por los alrededores de San Lorenzo (Armengual, Rosario Cepeda, Santa Inés, José del Toro,...). Cuando llega la noche, Portería de capuchinos y alrededores.

Comentario Con su ukelele, sus cuplés cortitos y la autoría de la agrupación, este año se llamará 'El poto tu hermana', unos potos de descansillo dando vueltas por las calles de Cádiz, tras un Carnaval de 2017 como 'Las cabras payoyas'. "Nuestra chirigota suele ser un poco absurda y surrealista", se definen.

LA CHIRIGOTA DEL PERCHERO

Componentes. Alejandro Leiva, Javier de la Fuente, Raúl Medina

Dónde encontrarlos. De día

por la zona de la calle Sagasta; de noche por fuera del Pópulo o por Portería de Capuchinos.

Comentario Este año sólo salen tres de los componentes de esta chirigota, "los tres que estamos en Cádiz". "Pero con las mismas ganas", aclaran. A la hora de buscarlos en las calles estos carnavales, habrá que tener en cuenta que es probable que dejen su elemento característico, el perchero, en casa, "en retiro espiritual". "Si somos tres no podemos con la guitarra, el carrito",... Van de jueces, impartiendo justicia como miembros del Tribunal Internacional de la Penúltima Instancia de La Haiga. Se debaten entre dos posibles nombres.

cadiwoman

Componentes. Tere Nogueroles, Tatiana Sánchez, Susana Gil de Reboleño, Esther Gil de Reboleño, Patricia Gil de Reboleño, Marta Ginesta, Susana Ginesta, María José Acosta, Lola Bienvenido, Elia Jiménez, Verónica Herrera, Sonia Espinosa, Mónica Gerena.

Dónde encontrarlos. Por las calles cercanas a Sagasta, Armengual y Mateo de Alba.

Comentario "Tenemos muchas ganas de calle", comenta Susana Ginesta, una de las chirigoteras de este grupo femenino que destaca por su repertorio reivindicativo y con perspectiva de género en clave de humor,. Su estilo "callejero y gamberrillo" se volverá a dejar ver bajo el nombre de 'Las guerreras de la tribu del totem gordo'.

LA Coro callejero de luis frade

Componentes. "Los nombres de los componentes son 60, como se los enumere uno a uno..."

Dónde encontrarlos. En todos los carruseles de coros, y siempre hasta altas horas de la tarde "pues son los mas jartibles del carnaval".

Comentario El conocido coro callejero lleva el nombre de 'No tienes tú tablas ni ná', con la dirección de Luis Frade y autoría de música de Kike Valdivia y letra de Kike Valdivia y Antonio Grimaldi. La temática es el éxodo de estos coristas callejeros hacia la calle, su entorno, en el que se mueven como pez en el agua, explican.

LA CHIRIGOTA rockera

Componentes. Tommy Rock, Franky Fronty, Big papa Lolo, Ricky 'The teacher' Diaz, Michael sugar boy, Al big Morety, Jumping Jack Ale. Curry Sweet, Tony Teddy Bear, Danny Crave, Blondie Alligator y Morgie Infernal Drum.

Dónde encontrarlos. Rosario Cepeda el domingo y lunes, y Escalera de Capuchinos toda la semana. Ademas este año harán actuaciones en ciertos bares dentro de la gira , casi todos los días.

Comentario Con el nombre, 'Aquellos duros ambigüos', interpretarán una banda de GlamRock de los 70's a la cual hacemos llamar 'Jamón York Dolls' y estarán en Cadiz cerrando la gira 'Yes to all' worldtour. Una banda sexy, glam y golfa, nos cuentan desde el grupo. Como dato interesante, este año incorporan bombo y caja en nuestro repertorio, unido a la ya clásica guitarra eléctrica, sello inconfundible del grupo. Tienen dos nuevas incorporaciones este año.El ensayo general es el jueves a las 22:00 en la Peña Los Adoquines.

LA CHIRIGOTA DEL Parchís

Componentes. Miguel Albandoz, José L. Porquicho, José F. Jiménez Mena, Sergio Mora, Mejías, M. Cabo, Bruno y Alex Sambruno, Rubén García, Álvaro Zaldívar, Adán Toscano y Juan García.

Dónde encontrarlos. Los días de carrusel, empiezan por el Teatro del Títera y se mueven por Sagasta. Entre semana, alrededores del Pópulo y la Viña, terminando en Macías Rete.

Comentario 'Mejinco lindo' se llama la chirigota del parchís, que mantienen los cuatro colores de este juego en sus tipos. La autoría de los componentes del grupo, sobre todo de Albandoz y la dirección de Alex Sambruno. Nos recuerdan su despligue de marketing: chapas, cds, pitos,...

Los romanceros de Torrecilla y varela

Componentes. Sergio Torrecilla y Joaqui Varela

Dónde encontrarlos. "Nos movemos alejados de grandes aglomeraciones.Sin rumbo fijo, que para eso somos romanceros y callejeros", cuentan.

Comentario Estos carnavales "nos hemos liado la manta a la cabeza", aseguran, y se atreven con dos romanceros. El primero se titula 'Los mimosos de escuadra', mossos de escuadra tiernos y cariñosos, "que realizan su labor procurando (como debe de ser) no abusar del uso de su autoridad". El segundo se titula 'Echando el ratazo' y van del flautista de Hamelin y de rata, "comentando la supuesta plaga de roedores que se dio en Cádiz este verano".

CHIRIGOTA DE paco gómez

Componentes. Son de 1 a 8 componentes (según el día y la hora a la que se los escuche). No facilitan los nombres "para ponérselo más difícil a la Fiscalía"...

Dónde encontrarlos. Suelen moverse por los alrededores de Rosario y Sagasta durante el día y de Macías Rete por la noche.

Comentario La chirigota que pegó fuerte en la calle hace un par de años bajo el nombre de 'Con V de Vaveta' se llaman este año "L@s susceptibles", una idea con la que van a establer los límites del humor "de una vez por todas". "Alguien tiene que poner un pie en tierra firme en este Carnaval, cada día más inhumano y carente de valores éticos y señalar lo que es gracioso y lo que es ofensivo", explican los chirigoteros que el pasado año se llamaban 'Los que gritan en la puerta de los juzgados'.

showmancero

Componentes. Andrés Ramírez, David Medina y Abraham Andrade.

Dónde encontrarlos. A partir del primer domingo de Carnaval "tempranito" hasta el último domingo "más bien tarde" en las calles Armengual, Mateo de Alba, San José, Solano y Encarnación.

Comentario El showmancero, ese maridaje entre romancero y otras hierbas donde caben cuplés, canciones y parodias, se mete este año en la piel de los trabajadores de un rancho que se levantan contra el patrón en 'Sindicato de obreros del Rancho'. De hecho, esta propuesta que irá tomando visos de telenovela será a la que se le dedique el romancero propiamente dicho mientras que "todo lo que llevamos alrededor" girará en torno a 'Los jaguares del sur' (con el mismo tipo, eso sí), un corrido mexicano que igual cantan corrido, que cumbia o cuplés. El showmancero, que este año ha ensayado "poco" ya que tanto Medina como Andrade han sido padres el pasado año, es uno de los finalistas en el Concurso que tiene su final mañana en el Gran Teatro Falla. "A pesar de habernos costado trabajo buscar huecos para ensayar, ha quedado muy resultón", asegura Ramírez.

CHIRIGOTA DE blanca flores

Componentes. Blanca Flores, Lucía Fernández, Desirée Ortega, Ana Cristiña Doñoro, Rosario Sánchez, Paqui Penedo, Nieves Doñoro, Inmaculada Llorens, Susana Benítez, Aída rodríguez, Reyes Cortés, Esperanza Fernández, Aurora Martínez y Jesús Moreno.

Dónde encontrarlos. No suelen fallarles a la calle Navas y a Rosario Cepeda.

Comentario Desde el Oktoberbest, esta Asociación de Ninfas de München llegan a nuestro febrero fest invitadas "por el Kichi". Así comienza la historia de '¡Qué Bavaridad!', la chirigota que el pasado año llevaba el título de 'Mantillas Laicas". Una historia que terminará con una borrachera muy grande y con la conversión de estas bávaras en gaditanas por derecho.

Los huesitos

Componentes. Miguel Brun, Nacho Serrano, Alberto Serano, Jose Antonio Bubu, Lolo Ortega, Manolo Perales, Miguel Ángel García Argüez y Tano.

Dónde encontrarlos. El estreno será a mediodía del primer domingo en la calle Argantonio. Desde allí tanto el domingo como el lunes echarán buena parte de la mañana mientras que por la tarde se encaminarán hacia La Viña haciendo "un lentísimo camino" con paradas en diferentes puntos como la puerta del Cambalache, el Mercado, San Lorenzo, Mateo de Alba, y ya en la Viña estarán por Pasquín, Sargento Daponte, alrededor de la peña de los Adoquines y en los soportales.

Comentario 'Los huesitos', 'Los balconetis', 'Los imparciales'... Llamenlos como quieran. Mejor, por su nombre de este año 'Los caminantes blancos' que hacen un guiño a los misteriosos personajes de la popular Juego de Tronos aunque "con una vueltecita que conoceréis en el estreno".

la CHIRIGOTA DE cossi

Componentes. Alfonso Ramos, Paco Moreno, Jesús Franco, Edu González, Nacho Rocha, Alejandro Díaz, Jorge F. Portillo, Jorge F. Vaquero, Jorge Villalobos, Jesús Roseti, Javier Fernández y José Manuel Cossi.

Dónde encontrarlos. Puerto base pegado a la puerta de la Caleta. Desde la Viña, San Lorenzo y la Torre Tavira.

ComentarioBajo el nombre 'Los runers al sol' representan a un hombre de 43 años, su mujer tiene un lío y lo han echado del trabajo "y qué va a hacer si nos es ponerse a correr". Un chirigota que empezó en los 90 y que vuelve a recuperar caja y bombo después de dos años "y con una estructura típica de chirigota".No faltará el megáfono para interactuar con el público.