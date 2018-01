Y, por fin, las preliminares

Comenzó el Concurso del Falla, con todo lo que eso conlleva. Con la emoción de las primeras coplas, con los nervios del estreno, con la alegría de los reencuentros... y también, cómo no, con las caritas de circunstancias, con las miradas furtivas al reloj pensando "a ver si va ligerita la cosa" y con las expectativas frustradas. Porque el Concurso arrancó al ralentí y los momentos más intensos de la noche se vivieron en la previa, con los homenajes a Paco Alba y a Manolo Cornejo, nuestro eterno don Adolfo. Esto ya lo dice todo.

Con las ganas de coplas del coliseo no pudo ni un inicio de función bastante flojo. Un poco por debajo de su nivel habitual la comparsa de Alvarado y Díaz Parrado, que no terminó de desarrollar una idea quizás demasiado compleja. Tampoco brilló la chirigota chiclanera 'La familia Verdugo', que partió de una buena idea -de verdugos y ajusticiados- que no fue explotada con excesiva brillantez. La comparsa de Málaga 'Los vivelavida' y la chirigota de Conil 'Regreso del futuro' elevaron ligeramente el nivel de la sesión. La primera, con mejor grupo que repertorio; la segunda, de más a menos, divirtió al teatro con un tipo curioso y algunos golpes buenos.

En esta primera fase los grupos compiten principalmente con su propia referencia en anteriores ediciones. Una batalla de la que no salieron victoriosos ni la comparsa de Chiclana 'Se buscan valientes' ni la cabeza de serie de la noche, la chirigota sevillana 'Una corrida en tu cara'. Más allá de su arriesgada -y loable- apuesta por el humor negro, la sensación que dejó su actuación fue de un cierto retroceso respecto a 'Esta chirigota, cae bien' o 'Yo soy presa'. Que corten alguna oreja en el presente certamen dependerá de letras más potentes en su próximo pase y de algunos golpes del popurrí. Acompañó al nivel de la noche la comparsa de Chipiona 'El almacén', con el público ya al borde del K.O. tras una larga -y dura, todo hay que decirlo- sesión.