Creo que esto solo pasa en Cádiz, quizás por esos tres mil años de cultura y libertad que no te lo crees ni tú.

Imagine que va a sacar las entradas para una corrida de toros en Sevilla y le mandan al polígono del aeropuerto. O para ver un partido de futbol en el Bernabéu que le digan que las entradas se sacan en Torrelodones, en la corona metropolitana de Madrid. Sería extraño, a no ser que tuviera sentido. Recuerdo que en los tiempos del tranvía en Cádiz, las entradas para el trofeo se compraban en el Bar Sainz, en la esquina de Valverde con Cánovas del Castillo y de paso degustaba de la abuela unas costillas o albóndigas de categoría cuando no existían las papas congeladas. En ese caso se trataba de acercar la venta al ciudadano de a pie para no tener que ir hasta lo que entonces solo era terreno y lagunas de agua.

Pero ahora que todos tienen moto, coche, bicicleta, etc. aún tiene menos sentido poner a la venta las entradas para el concurso del Falla en un colegio en Puerta Tierra. El único sentido que tiene esto es apartar a la masa social y carnavalera de la zona urbana. ¿Acaso en el teatro Falla no hay taquillas?, ¿eso qué es un jueguecito con la gente?, ¿un cachondeito con los aficionados?, ¿o una forma de reconducir la manada hacia pastos más tranquilos? Pues valiente mamarrachada de quien ha tenido la lucidez tan opaca y falta de ingenio para cosa tan simple como anunciar el día que se ponen a la venta las entradas y en su taquilla correspondiente, el Teatro Falla. ¿O acaso las entradas para el Ballet Nacional Ruso, con el Lago de los Cisnes, o la obra de teatro La Zaranda las han puesto a la venta en el último callejón de la Zona Franca? ¿Qué pasa que el Falla está rodeado de viviendas y los vecinos se quejarían del jaleo de la cola? ¿Y qué?, ¿No hay policía en Cádiz? Cuanta más gente mandando en el Patronato, menos claridad y más tontos dando la nota y enmarañando las cosas simples de nuestras fiestas. Estas son las políticas de la paridad, igualdad, derechos humanos…