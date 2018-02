"Ha sido un concurso raro, con una subida del 'fanaticómetro'"

Vera Luque, ganador del primer premio de chirigota, tiene la sensación de que ha sido un concurso "raro". "No por la competición, ni por las agrupaciones ni su calidad, sino por lo que lo rodea, por el ambiente", con "una subida del 'fanaticómetro'". Asegura el chirigotero que no es una sensación personal solamente , "creo que es algo general", y considera que el fanatismo que antes se ha vivido en la comparsa está llegando "como nunca" a la chirigota, mezclado con un "elevado nivel de exigencia". "Hay que tener en cuenta quienes somos, que es un hobbie. Hay gente con un talento creativo enorme pero se le exige mucho a una persona que no es un profesional. Por un lado me parece bien, para ponernos las pilas, para hacer cosas mejores pero si no cumple, se machaca, algo que puede se incluso peligroso", lamenta. Vera Luque se entristecía de que por este ambiente su grupo no haya disfrutado del concurso, "ha sido uno de los años que peor lo hemos pasado". Por otro lado, destaca que de "buenas a primeras el concurso ha sido el foco de atención de toda España, y gente que no ha escuchado una chirigota en su vida nos haya acusado de cosas muy graves, como racismo". Pero el creador de 'No tenemo el congo pa farolillos' defiende el nivel de chirigota. "Nada más hay que echar la vista atrás y ver como han pasado a la final muchas chirigotas distintas y cada año llega una que te sorprende con lo complicado que es". Respecto a la falta de gaditanismo, cree que "el público te marca la tendencia, que es el que te devuelve la risa en el Falla". "Es normal que la gente se plantee el repertorio respecto al público que se va a encontrar y por estadística, por matemática pura, hay más gente de fuera que de Cádiz". De todas maneras, "yo si tengo que decir Pago del humo lo voy a decir". Sobre concursos venideros, opina que hay que "coger un camino y apostar fuerte". "Pero claro, cada uno tiene un concurso en mente y es difícil", reconoce.