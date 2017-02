Mientras los integrantes de 'Los peregrinos' apuran los detalles del maquillaje y el tipo en la Peña El Purri, en Pericón de Cádiz, uno de sus míticos integrantes, Ramoni, nos descubre algunos secretos suyos y de su comparsa.

-¿Ha hecho el camino de Santiago?

-No, pero quiero hacerlo.

-Un camino muy distinto al del Falla... ¿Cómo lo vive?

-Este camino es mucho más bonito. Yo tengo mi propia liturgia cada vez que estreno y son ya 37 los años que llevo, los que más tiempo se han llevado conmigo como Faly Mosquera lo saben.

-¿Qué ritual es?

-Me meto 48 horas antes de estrenar la comparsa y no salgo ni a por tabaco. Me meto en capilla visualizando el repertorio y pidiendo a mi padre y a los que tengo por arriba que todo venga bien. Me gusta entrar en el escenario con el pie derecho.

-Confiese. ¿Usted reza?

-A mi forma. Le rezo a los que tengo por ahí arriba. A los míos.

-¿Hay algún capillita en la comparsa?

-Más que capillitas, los hay cargaores, como Manolín Santander. Yo mismo cargué en mi juventud.

-¿El Carnaval es otra religión?

-Es la mía. El Carnaval es mi religión. Como dice mi madre cuando habla con las vecinas en la macetilla, yo he ido más veces al Falla que al colegio.

-Una religión que, además, despierta mucho fanatismo.

-Pues sí que despierta mucho fanatismo. Una palabra que además es negativa porque hay gente a la que se le va de la manos, que no filtra la pasión y por eso cae en el fanatismo. Es una pena.

-Pero vuestra comparsa, aparte, tiene muchos devotos.

-Sí que los tiene. Muchos devotos, gente pasional y fieles. Pero antes eran más, ahora hay más agrupaciones con más fanáticos que la nuestra, parece ser. Algo que no voy a criticar, por su puesto.

-¿Quién tarda más en aprenderse la letra que trae Juan Carlos?

-Tengo que confesarlo, este año soy yo. Están agobiaitos conmigo. Juan Carlos escribe como escribe y yo llevo 37 años ya saliendo. Antes no me pasaba esto, con los Majaras y Quiñones, era capaz de aprenderme dos o tres pasodobles o cuplés en una noche. Era más joven. Ahora no hay manera (ríe).

-¿Algún peregrino ha osado a echar para atrás una de sus letras?

-No. Es un sacrilegio echar atrás una letra suya, una ofensa contra la literatura. Hemos seleccionado, eso sí, pero nunca desechado.

-¿Cómo sentó la filtración del atrezzo?

-Como una patada en la cara, pero es que no se puede luchar contra los carajotes. Piensan que es una gracia y el verdadero aficionado quiere que se lo muestren todo en el estreno.

-¿Quién va primero siempre en vuestro peregrinaje, el más fatiguita?

-Javi Bohórquez, que es muy pesado, pero en el lado positivo, ¿eh?. Porque se desvive por la comparsa y no lo cambiaría por nadie. Lo lleva todo para adelante, ensayo, letras, contratación... todo.