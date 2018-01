Vienen que muerden

La de anoche fue una de esas funciones clasificatorias que marcan un Concurso. Dos grupos, coro y comparsa, dieron el golpe presentando sendas obras de envergadura, de aquellas que amortizan el precio de cualquier entrada. 'Los chimenea' y 'El perro andalú' maravillaron en una noche que no tuvo muchos más alicientes.

Puesta de largo potentísima del coro de Fali Pastrana, espectacular de presentación a popurrí. Maravilló el mecido de su tango, que empieza suave y va in crescendo hasta mostrar toda la fuerza de un conjunto preciso como un reloj. Con todo, cuesta destacar una pieza por encima del resto en un repertorio redondo. Sobresaliente arranque para un coro que aspira a todo.

No lució tanto, a continuación, la comparsa 'Las noches de Cádiz'. Repertorio discreto interpretado de forma irregular. Caso similar al de la chirigota de Córdoba '¡Como se te caiga, cobras!', que sólo destacó en lo detallado de su tipo. Fallaron en casi todo lo demás. Mucho mejor fue el papel de la comparsa rondeña 'Los encantadores', con un gran grupo de voces. No sería raro verles de nuevo, como ya lograron el pasado año con 'Los cantores'. Tiene sus opciones también la chirigota del Lacio Barranco, que brilló -cómo no- en pasodobles. Sin embargo, no terminaron de sacar buen partido en su repertorio a su curioso tipo de emojis.

Un teatro excitadísimo recibió por todo lo alto a la comparsa de Martínez Ares, cuyo estreno es siempre uno de los momentos más esperados de esta fase clasificatoria. Una comparsa, 'El perro andalú', que siendo tan compleja o más que sus antecesoras resulta de más fácil digestión, quizás por una música de pasodoble que cala a la primera. El grupo además se mostró más comedido que en otras ocasiones y bordó un repertorio mangnífico, que habrá que repasar más de una vez para atrapar cada detalle. Una nueva pieza de orfebrería que nos regala Martínez Ares, que no por nada es el Goku del Carnaval. Cerró la sesión, casi en familia tras la desbandada general, la chirigota de Puerto Real 'Los que siempre la llevan a hombros', discreta.