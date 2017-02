Versos a Martín

Si medio siglo dedicado a la fiesta ya suponía todo un hito para ser celebrado por la familia carnavalera, la decisión de abandonar la pluma en un año tan señalado (y el modo de confirmar lo que era ya un secreto a voces) ha dejado un vacío difícil de llenar. Antonio Martín decía adiós al Carnaval en un acto con tanto tino teatral como magnífico. En un pasodoble, como lo hacen los copleros, y con varios de sus hombres de toda la vida derramando lágrimas y voces para contar la decisión del maestro y, si acaso, también la propia, como le ocurría a Antonio Cantos Caracol que también abandona la competición en este 2017. Pero hubo otras voces, y otros versos, en la histórica noche del lunes y durante el certamen, que también cantaron las bondades del incansable narrador de lo gaditano.

Homenajes antes y homenajes después (y los que pueden llegar...) rodean a la, sin duda, noticia del presente COAC. Así, si Kike Remolino ya pedía un busto para el autor que puso en el mapa a la calle San Vicente durante uno de los pasodobles que 'Los Indiana Jones de los Callejones' interpretaron en uno de los pases, momentos antes de que la comparsa 'Ley de vida' cantara la carta de despedida de Martín, otra chirigota, la de José Antonio Vera Luque, se acordaba de las históricas comparsas del poeta y del grupo de "galácticos", "voces de otro planeta", que le acompañaron entonces y que han decidido acompañarlos este año. Y si la celebración de los 50 años de Carnaval del "maestro de maestros", como le jalearon desde la verdad del Paraíso, pueden explicar las letras que le dedicaron los chirigoteros, sólo que la decisión de Martín era un secreto a voces puede argumentar el emotivo pasodoble que los hermanos Márquez Mateo le dedicaron en 'La azotea' al término de la misma sesión del lunes. Y los homenajes que se sucederán... El grupo municipal socialista, por ejemplo, ya ha pedido que la Cruz Verde sea la plaza Antonio Martín.

'Los Indiana Jones de los Callejones' Enrique García Rosado 'Kike Remolino'

Ya que aquí estoy, en la Cruz Verde, pegado a San Vicente,hoy me aprovecho que ahora mismito muchos ojos hay pendientes.Aquí hubo un mayordomo dando coplas al pueblo, por Rosario y Carmelalas verdades del barquero y dirá este aventurero, al que bebía el agua clara metio entre rejas.Por aquí jugaba, por aquí cantaba, por aquí lloraba, por aquí reía.El bar Gavilán de fuente le servía para lo que luego le fue brotando porque es ley de via.Que no pase más de un minuto sin que tenga Antonio, un busto suyo en el rincón donde naciera, donde creciera, donde merece.Ya son 50 carnavales, creo que es suficiente y que su nieta le diga abuelo se te parece.Luego vendrán los lamentosporque en vida no se lo dieron,total le pasó a Paco Alba, a Villegas, a Romero.Que una estrellita en el suelo para mí es muy poco para el maestro,por lo que ha dado él se merece un firmamento.Que bonito sería verlo si el día que se lo hicieran fuera Martín, don Antonio Martín el que lo descubriera, mientras su Cádiz canta Caleta

'Ley de vida' Antonio Martín

Perdóname Cadiz míopero esta es la última noche,ya lo tengo decidíono me hagas ningún reproche.Aquí termina la historiadel niño de San Vicente,del canastillo de gloria,placita de la Cruz verde,del tanguillo gaditanos,del cargador gaditano,del parlamento del Gavilán,del barrio la Viña,de los compases chirigoteros,de la Rosarillo de la Carmelay de los te quiero.De la vida entera en una guitarra,de la rosa que le partiera el alma,de los besos robados a ese poeta,de las coplas al tres por cuatro,del pregón de la Caleta,de aquel niño quehace medio siglo yaaquí te empezó a querer.El que te cantócon el corazón gaditaneandoa decirte adióscon el corazón te dice llorandodéjame que vuelvajunto a mis hijos y con mi mujer.No hagas más difícilCádiz del alma esta despedíayo te juro que te he entregado todo lo que teníay aunque ya me vaya de noche y díasi tú me llamas te rondaré,igual que el Levante por tus esquinasay tierra mía, ay tierra mía, ay tierra mía.

'Los del planeta rojo, pero rojo, rojo' José Antonio Vera Luque

Nunca se me olvidará el Teatro Andalucía, Concurso de Carnaval yo no sé cuantaas horasestuve haciendo colasolo pa verlos cantar.Y hoy de nuevo aquellos astros se han alineadoy del cielo han bajadogargantas de postín.Los quejíos verdaderosde los dioses ochenterosde los que tanto aprendí.Vuelven aquellos galácticos de las estrellaslos que pusieron voz a las coplas más bellasde Don Antonio Martín.Una punta Pericoy en la otra CatalinoMcGregor con Mayores y Caracol, qué delanteray Gallego a la sonanta da brillo a las gargantasde unos 'Soplos de vida', 'Tras la máscara', 'Entre rejas'Cádiz, escuchen que eso es Cádiz.Gloria, y parte de la historia.Oigan, soniquete gaditanocomo la misma Caleta.Los astros se alinearonarropando a su poetay sus voces aquí brillaronporque llegaron de otro planeta, de otro planeta.

'La azotea' Hermanos Márquez Mateo

Hemos escuchao por radio macuto una tonteríaque ya se acerca tu última flor porque es ley de vida,pero tú llevas casi medio siglo como peregrino y al que su mare lo pare coplero se come el camino,que llevas ya 50 carnavales haciendo equilibirioenamorao y queriendo a Cai siempre con deliriocon las duquelas entre tu Carmela y tu Rosarillo.Si tus comparsas en los corazoneslevantó pasiones tan irracionalessa cantarán, pasarán tres mil años y serán inmortales,eres espejo de tanta genteque hemos bebío en esta fuentede aquel chiquillo de San Vicente,y tú nos dejas con letras de oro todo este legadosólo por eso mi querido Antonio eres patrimonio de los gaditanos.Está muy claro que un ángel de Cádiz te ha bendecíobendita sean todas las coplas que tú has parío,y la tacita tu niña bonita lo tiene guardaoen un cofre piedra pa todos los restos de la eternidady esperará impaciente tu beso en la bocaa que vuelvas con tu mar de coplascon la marea, con la marea, con la marea...y que sigas cantando como se ve Cádiz desde tu azotea.