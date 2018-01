"La Tía Norica debería tener su calle en Cádiz desde hace ya muchos años"

-ahora que están de moda los cambios en el callejero, ¿tiene claro que nombre le pondría a una vía de la ciudad?

-Yo, más que acordarme de alguien del Carnaval, creo que Cádiz debería tener desde hace ya muchos años una calle que se llamara La Tía Norica, porque esas marionetas son parte de nuestra historia, su simple pronunciación recuerda a esta tierra, está considerada incluso como bien cultural y sin embargo no aparece en nuestros mapas.

-¿Cuál es su lugar preferido de la ciudad?

-Pues yo me quedo con la plaza de las Viudas, por lo que representa para mí. En esa plaza me crié, allí jugábamos a hacer chirigotas, a pasear pasos pequeños de nuestra Semana Santa, jugábamos partidos de voleibol y nos imaginábamos que los números de las casas eran canastas donde teníamos que encestar.

-Vamos que para ustedes era un centro multiusos.

-Totalmente, es lo que tiene la infancia.

-¿Y la calle más fea de Cádiz, la que menos le gusta?

-La calle Chile. No sé por qué, pero no me gusta, y mira que está cerquita del Falla, pero es que es una calle, ¿como decirlo?, que está a la espalda de todo, a la espalda del Falla, a la espalda de San Rafael... yo creo que antes cuando la antigua Facultad de Ingeniería estaba abierta tenía más vida, pero ahora no me gusta nada coger por ahí cuando cae la noche.

-Qué bien suenan los tangos al sol en las calles gaditanas ¿verdad? ¿Cuál es su preferida para que cantar sus composiciones?

-A mí, y a mucha gente de mi coro, me gusta cantar sobre todo en el Arco de Garaicoechea, nos parece un sitio muy emblemático para los coristas.

-¿A qué calle no se iría nunca a vivir?

-A una que estuviera cerca del tanatorio de la calle Chiclana.