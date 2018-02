Mientras que el presidente de los Estados Unidos se queda en la Casa Blanca con Melania, El Selu tendrá que viajar hoy a Pensilvania para inaugurar la peña carnavalesca 'I love the three by four' y se trasladará en el Air Force Juan hasta Alabama para poner la primera piedra del monumento que esta ciudad erigirá a 'El Batato', que sacó allí dos coros en los años 50.