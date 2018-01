"Queremos demostrar que no fue casualidad"

"¿lo lleváis todo? ¿Seguro?". "¿El bafle lo habéis cogido?". Los coristas de 'Rockola' se preparan para salir desde el Baluarte de la Candelaria camino al Falla. ¡Qué frío hace allí! Los chaquetones ayudan a estos jóvenes a pasar el rato de nervios mientras otros terminan de maquillarse. Las voces sí se calientan. Suena el tango y al poco "se abren las puertas del Carmen", bromea uno de ellos entonando los compases de la chirigota 'Los valientes'. Y se abren las puertas frente a la iglesia y empieza el rock de los 50, canciones míticas de Grease, que llenan todo el pasacalles como si sonara la máquina de discos de la época, de las hamburgueserías americanas de entonces. Se mueven las caderas hacía el teatro.

Hay ganas, muchas ganas, cuenta Pilar Tejada, directora de este grupo mixto que logró el cuarto premio el año pasado con 'La reina de la noche'. "Queremos demostrar que lo del año pasado no fue casualidad", afirma la corista, que lleva desde los once años participando con este grupo, conocido como Los Estudiantes, y que ya, nada más y nada menos, acumula 23 coros desde el año 2000, compaginando algunos concursos en juveniles y en adultos. "Seguimos con el núcleo que teníamos en la cantera con algunas incorporaciones. En total somos 58", añade Antonio Bayón, que firma la letra con José Antonio Valdivia, fallecido hace apenas dos semanas.

Por eso, los coristas lo llevaban en el pensamiento y creían que el mejor homenaje que le podían hacer era disfrutar del momento sobre las tablas del Falla. "Él decía que no era amigo de homenajes. Se nos pasó por la cabeza cantarle una letra pero vamos a respetar su pensamiento. Por supuesto estará presente y la actuación se la dedicamos a él", explica Bayón. El que fuera presidente de la Asociación de Autores llevaba colaborando con ellos, con sus niños, desde 'Los bacanales' , en 2014.

Con 'Rockola' quieren que nos olvidemos del coro que tanto éxito tuvo en el anterior certamen. "Hemos intentado abstraernos un poquito. 'La reina de la noche' fue lo que fue y esto es otra historia diferente dentro de nuestro estilo", señala Bayón, teniendo en cuenta que lo que funciona no hay por qué cambiarlo. "Hemos partido de la misma filosofía, donde la humildad es lo más importante", interviene Rubén Cao, que firma la música de la agrupación. "Como el Cholo Simeone, vamos partido a partido".

Pero lo vivido en el Carnaval de 2017 quedará para la historia de todos los que formaron parte de él. "Fue increíble, inolvidable", comentaban José Carlos y Vélez, dos integrantes que pasaban la tensión charlando con amigos en el Baluarte de la Candelaria. Ahora están más cómodos, eso sí, bromean. "Vamos mejor sin los tacones", ríen. "Esperamos gustar y que suene el primer tango en el Falla, que ya era hora". La confección de los tipos ha estado a cargo de Arreglos Mayone y Alejandro Mariño, mientras que la puesta en escena ha sido de Kuattros y el maquillaje de Atelier Doss.

"No te digo ná y te lo digo tó". El autor de chirigotas, José Antonio Vera Luque, entra a saludar y a animar a Antonio Bayón. "Espero que te guste", le responde el corista. Y moviendo las caderas inician el camino, con "ilusión", con las "mismas cosquillitas de siempre". "Si no las tienes, no salgas en Carnaval", concluye certero uno de los jóvenes coristas.