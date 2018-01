"Pondría una calle dedicada al gadita y así incluyo Carnaval, Semana Santa y fútbol"

-buscamos más calles carnavaleras, ¿cuál le apunto?

-Yo pondría una que se llamara Gadita y así incluyo al Carnaval y más fiestas: Carnaval, Semana Santa y el fútbol, que es otra fiesta. Pienso que estaría bien dedicar una calle para el que lo mismo está sufriendo en el Fondo Sur, que cada año paga religiosamente para salir con su paso y que también vive el Carnaval.

-¿En qué calle jugaba usted en los 80?

-En la plazoleta de Puntales. Yo me fui de ese barrio con 18 años, así que en esa plaza jugaba a la pelota, al esconder, y me comía el bocadillo de pan con chocolate. Luego a las ocho y media a ducharse que me levantaba muy temprano para coger el autobús e ir hasta Salesianos, donde yo estudiaba

-¿Y de qué rincón tiene más nostalgia?

-De todos los rincones a los que iba con mi padre.

-¿Qué zona del carrusel de coros le gusta más?

-La Plaza de Abastos bajando lo que es la calle Londres. Allí se me quedaron marcados momentos de 'Muerte al gordo'.

-Cuando se baja de la batea, ¿dónde la gusta escuchar carnaval?

-Cuando me bajo de la batea me suelo ir a una peña para terminar el día e irme para casa. Yo el Carnaval lo escucho más en el concurso, en casa después de ensayar, en diferido; o bien, cuando terminamos el ensayo, nos quedamos para ver alguna agrupación.

-¿Qué disfraz le hubiera gustado ponerse para la calle y aún no ha podido?

-A mí me gustaría disfrazarme de cualquier cosa que me hiciera más delgado, o ponerme uno que no te conociera nadie. En verdad, cada tipo que me he puesto me recuerda algo y este año estoy contento porque no se me ve masticar letras en el Falla.