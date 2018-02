Jordi Évole: "Es increíble que en tan poco espacio quepa tanto talento"

“Es increíble que en tan poco espacio quepa tanto talento, creatividad, ironía y sarcasmo; y más en este momento donde todo es políticamente correcto”, se asombra el periodista Jordi Évole que esta noche de viernes disfruta de la Gran Final del Concurso de Agrupaciones desde el palco que comparte con otras caras conocidas como las del actor Imanol Arias y la cantautora Vanesa Martín.

"Aquí se traspasan los límites de la formalidad y eso se agradece ya que entre todos estamos matando la incorrección política y la irreverencia”, dijo salvando a nuestra ciudad y a las coplas carnavalescas de estos estrechos corsés.

De hecho, durante el desarrollo del Concurso el periodista ha puesto estas mismas reflexiones negro sobre blanco tanto en las redes sociales como en un artículo de prensa. "Sí, lo veía necesario después del ruido que se formó en Cataluña por el hecho de que una chirigota emulara la decapitación de Puigdemont, y yo quise explñlicar que esto es Carnaval, que hay que asumirlo y aceptarlo, que esto es irreverencia y que se le da a todo el mundo, de hecho, a vuestros propios políticos y a vuestro Ayuntamiento también se le canta unas veces para bien y otras para mal. Como si me cayera a mí, como decís aquí, pues a mamarla", ríe Évole.

Y no sólo de polémicas vive el hombre. Y es que el catalán ha seguido muchas de las coplas del Concurso “desde el preliminares” ya que un amigo lo engachó al Carnaval. "Me ha despertado cada mañana con un recorte de vídeo de lo que él pensaba que tenía que escuchar de la sesión de la noche anterior. Pero además, yo también me he hecho mi propia selección", asegura Évole dispuesto a seguir escuchando.