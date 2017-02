Flechas que son coplas

Todo era posible en el Día de los Enamorados. Un tramoyista se vestía de cupido y una pareja que había perdido las entradas pudo encontrarlas gracias a las redes sociales. Así se presentaba la segunda función de cuartos de final cuando en el exterior del Teatro Falla resonaba el pasacalles, muy festero, de la chirigota de Vera Luque. Los marcianos 'comunishstas' llegaron apurados al coliseo de Fragela debido a que tres de sus componentes habían salido de sus trabajos a lo justo para llegar a la peña Fletilla-Theo Vargas, donde el grupo se vistió y maquilló. Uno de sus componentes, Israel Peña, departía primero con Perico Ramos, el director de la comparsa 'Ley de vida', de Antonio Martín, y luego con El Libi. En esos momentos, mientras acababa la actuación la comparsa 'Enséñame Cai', había un gran ambiente en los camerinos. Casi como en los mejores tiempos del Concurso.

Descansaba Antonio Martín en un banco mientras que la comparsa se trasladaba a uno de los camerinos más espaciosos, donde se hacen voces. El coplero dejaba entrever que será su último año en el Falla. "Me despediré con una copla", avisaba. No lo hizo ayer. ¿Será en semifinales? "Miro atrás y ha sido un sacrificio muy grande. Sobre todo por mi familia. He hecho ya todo lo que tenía que hacer". Decía que "el Carnaval se queda en buenas manos", pero advirtió del "error" que puede ser apartarse "de nuestras señas de identidad". A juicio del autor "si se pierde el gaditanismo, si dejamos de hablar de Cádiz y de sentirla, nos equiparamos a las comparsas de fuera. Es pecado mortal no seguir la línea de Cádiz".

Dedicó el primer pasodoble a las mujeres maltratadas, pidiéndole que se rebelen ante la violencia machista como hizo Teresa Rodríguez. La líder de Podemos en Andalucía escuchó la copla en el palco municipal y luego atendió a los medios para agradecer a Martín el detalle. "Es bueno que un autor de tanta solera asuma la responsabilidad de hablar de cuestiones como esta. Afortunadamente el Carnaval está cada vez más sensibilizado con este tema, en la defensa de los derechos de las mujeres", señaló. "Quiero trasladar a las jóvenes gaditanas que el amor no son celos, que el amor no es control. Que el amor no duele. Cada vez hay más hombres que entienden esto".

Interrogada por las letras dedicadas a la política andaluza, Rodríguez dijo que "para cualquier persona con responsabilidad pública es un tesoro escuchar al pueblo que canta. Tanto el gobierno municipal como el gobierno andaluz tiene mucha nota que tomar de lo que se canta en el Teatro Falla".