Un Concurso para filmarlo

Javier Olivares, guionista y creador de la serie El Ministerio del Tiempo junto a su hermano Pablo, fue ayer testigo de excepción de la sesión del Concurso. Javier, entusiasmado como un niño ante su estreno en el Falla, salió unos minutos de su palco para atender a este medio. "Estoy alucinando ahora mismo -dijo-, por todo, por el ambiente, por los grupos que están actuando, por la gente, por el teatro en sí, no sé qué he hecho yo para merecer esto. Llevaba tiempo queriendo venir a Cádiz, porque mi hermano tiene una casa en Roche y el pasado año, cuando el equipo de la serie estuvo rodando aquí, no pude estar. Me había quedado con las ganas pero hoy me estoy resarciendo". Javier, que el domingo acudió al ensayo de la comparsa de Juan Carlos Aragón, reconocía que el Concurso "tiene para hacer una serie" y al preguntarle si no se ha planteado incluir a nuestra fiesta grande en un capítulo indicó que "en uno de los capítulos de la primera temporada uno de los protagonistas decía que se venía al Carnaval de Cádiz, pero ahí se quedó la cosa, no viajamos en el tiempo a Cádiz".

También estaba ayer en el teatro el futbolista del Cádiz, Dani Romera, así como el cantaor Canijo de Jerez, que hizo un cameo con la chirigota del Cascana, que protagonizó uno de los momentos álgidos de la noche.