¿Y nuestro Carnaval?

Os suena lo de Interés Turístico Internacional que pone en la base de los carteles de nuestra fiesta? Pues bien, se acaba de celebrar FITUR, que para quien no lo sepa, significa Feria Internacional de Turismo celebrado en Madrid con miles de visitantes y en donde el Patronato Provincial de la Diputación de Cádiz monta un expositor de trescientos y pico metros cuadrados para transmitir al mundo la oferta turística de la provincia.

En este año 2018 se ha montado la foto de Grazalema recién nevado, Jimena de la Frontera, la Garganta Verde y la Zambomba de Jerez. La muestra también incluye la gastronomía con la que se suele invitar a los visitantes para intentar de atraerlos. Allí se ha probado desde la sobrasada de cabrito con queso Payoyo al Lomo en manteca de Vejer, pasando por el ceviche de trucha del Majaceite, el bombón serrano de queso, el dulce la piñonera de Puerto Real, etc. Aparte, ha habido presentaciones relacionadas con la cultura, el deporte y la gastronomía.

La diputada de Turismo, María Dolores Varo y la presidenta de la Diputación, Irene García; una de Cádiz y otra de Jerez, pero con marcadas tendencias sevillanitas por obligatoriedad del partido centrista andaluz, ya habrán sido notificadas de la información que el visitante en general a FITUR demandaba en el expositor de nuestra provincia. Ni más ni menos que EL CARNAVAL DE CADIZ. Sí, la gente que se acercaba requería información sobre nuestra fiesta. Y allí solo había un cartel de este año y para de contar. Me c… en todo lo que se menea. Tenemos el enemigo en casa. No dudo que la señora presidenta esté muy comprometida con la pesadilla de las menores musulmanas y la pavorosa mutilación genital femenina, pero compromiso con Cádiz más bien poco. Es normal con los politiquillos de ñorda que tenemos. No nos quejemos del paro, ni de los locales vacíos que hay en la ciudad, ni que el muelle ni Astilleros. Tenemos que quejarnos de la cantidad de mamarrachos y mamarrachas que dirigen nuestro destino, nuestro presente y futuro. Mandando y mangando por el simple hecho de tener el carnet del partido desde hace quince años. Manda cojones. Y nuestra Fiesta de Interés Turístico Internacional ¿? ¡Viva la Feria de Abril!