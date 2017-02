"CUANDO CANTE MIS cOPLAS DIRÁN: ESE ES EL MAJARA""me llegué a pensar si hacía el pregón"

En el barrio, en su ambiente, la calle por la que arranca su paseo diario, Antonio Rico Segura Pedro el de los Majaras recibe a Diario de Cádiz. El punto de encuentro es en la asociación cultural que colinda con su portal, en la que nunca se habla de Carnaval, por cierto, pero decide trasladarnos al Bar Chovi de El Puerto de Santa María, donde el pregonero 2017 nos abre su corazón y desgrana algunos de los ingredientes que darán sabor a la receta de su pregón.

Un texto escrito por Luis Galán, "cortito, lleno de sorpresas, mucha copla y una gran escenografía", resumía. "Cuando yo cante mis coplas van a decir: ese es el Majara", adelantaba un ilusionado pregonero que, sin embargo, confesaba enfrentarse con mucho "respeto" a este gran momento de su trayectoria carnavalera, el que protagonizará esta noche, a partir de las 20.30 horas, en el tablao de San Antonio, el año justo en que se retira del Concurso con su comparsa 'El ojo de Cai', que no ha tenido el acogimiento que esperaba.

Pero invitamos a Pedro a separar y transmitir las mejores sensaciones de este segundo capítulo de la historia de este Carnaval, el de un pregón en el que, por supuesto, "estaré con los Majaras que quedan y homenajearé a los que no están, porque lamentablemente se han ido varios y porque el pregón es un reconocimiento a la institución de los Majaras".

Una institución de la que ha sido sin duda el alma mater y con la que ha vivido sus grandes momentos en el mundo del Carnaval. Es cuando Pedro abre el baúl de las anécdotas, el de todas las que ha vivido desde que comenzó a cantar "por toda España con la copla, desde pequeñito". Momentos en los que conoció a grandes artistas como Marifé, rememora. Pero acudió al Falla y vio a 'Los Cacos' junto a su amigo el Chusco, cuando apenas contaba con 16 años, y fue el momento en que convirtió el Carnaval en pasión. "Dejé todo por la copla de Cádiz".

Coplas que le han traído muchas alegrías y otros tantos sinsabores, como buen carnavalero. No puede mirar atrás sin mencionar sus éxitos con 'Simios', 'Raza Mora', 'Caballos Andaluces', 'Fantasmas de la ópera', 'Israel'... "Tengo 27 premios provinciales, cuando peleaba legalmente", lanza el pregonero. Porque la unificación del Concurso en el año 1981 "fue la puñalada más grande que se han llevado los Majaras en su vida". A partir de aquí se sucedieron los cajonazos, "como el de 'Andaluces de Jaén' y también 'Israel', que es de las mayores injusticias de la historia del Carnaval, además de 'Cuba' y 'Los Cubatas", tras lo que dejaron incluso de venir algunos años. Entiende que competir en Cádiz es bastante complicado, por lo que sigue defendiendo un premio aparte para el foráneo, "porque ¿quién le gana hoy a Aragón, Martínez Ares o Bienvenido, que son unos monstruos?".

Pero recula y sigue enumerando instantes dulces saboreados en esto del Carnaval, entre los que también menciona la primera vez que cantó en el Falla y el instante con la comparsa de 'Los cenicientos' en que sale con su nieto y sus hijos, los gemelos, le cantaron un pasodoble. De hecho, aunque lo ve difícil, tiene la esperanza de que los Majaras continúe con su hijos, con la saga "de un montón de hijos de comparsistas que están repartidos por todas las comparsas". "Mi hijos quieren intentarlo y yo les ayudaría en lo que estuviera en mi mano", asegura un Pedro que siempre ha sido Majara pese a los ofrecimientos de otros autores. "Y me hubiera gustado estar en ese 'Capricho Andaluz', de Martín, 'Hombres de mar' de Paco Alba, o los 'Dandys negros', de Villegas". "Pero mis majaras es una religión".

El pregonero insiste en lo mucho que Cádiz le quiere, un cariño que recibe a cada paso, y más allá de nuestras fronteras, describe de esta larga historia de amor que es recíproca. "Para mí Cádiz lo es todo. Cuando voy al Falla y paso por el arco de Puertas de Tierra no sabéis lo que significa para mí. No os lo imagináis".

Por eso no pudo decir que no a esta tercer ofrecimiento de hacer el pregón. "Le dije que no a Carlos Díaz y a mi niña, mi amiga Teófila, pero esta vez no pude negarme. Y fue por culpa de mis niños y de la comparsa", se sinceraba. Sentía que esta vez tenía que hacerlo: "Cádiz me adora, es mi tierra, y no me merezco tanto, aunque he sembrado lo que he cantado, sin quejarme nunca".

Y aunque no quiso adelantar mucho de su gran momento, dijo que tendrá presente con una copla a José Luis Armiz, "uno de los comparsistas más grandes que ha tenido Cádiz" y que falleció hace unos meses. Recordará también a Fernando Albert, "el caballo blanco de Caballo Andaluces y a Paco 'el Azotea". Y lo hará junto a los suyos, los Majaras, aparte de compañeros de otras comparsas que no quiere desvelar. "Es una sorpresa pero vendrán muy buenos cantantes. Le he puesto todo mi corazón". Sí adelanta que lleva varios días ensayando y que si mantiene la voz intacta, "la puedo liar".

Asevera que leer un pregón que te hace otro "no tiene alma, por lo que no va a ser muy largo, que eso cansa a la gente, más bien emocionante y ameno". Carnaval, mucho Carnaval y algo de copla para inmortalizar el hermanamiento entre Cádiz y El Puerto en nombre de los Majaras.

"Yo espero que sea un éxito y que vosotros lo digáis, que Pedro ha fallado ahí, pero ha ganado aquí, por mis hijos, por mis nietos. Yo no soy prepotente, por donde vaya soy el Majara, hasta la muerte".

"Cuando se han hecho con arte me han hecho gracia. Como Martínez Ares que cantó quién era mi ojito derecho, si un hijo u otro, o el cuarteto de 'Los del Patronato' que dijo algo de ojo con el que viene después", dice señalándose la frente. Pedro, también con arte, intenta tomarse ahora con humor los comentarios surgidos con el tipo de la comparsa 'El ojo de Cai'. "Yo he visto en mi casa la foto de los camerinos y parecemos barro. Y mira que la letra y la música eran buenas", se lamenta. "Si yo no sé ni coger el móvil", bromea. "Hay que aceptarlo pero agradezco la letra que me hizo 'Los depredadores'. Me dio una paz", aseguraba el pregonero.

Eso sí, el portuense reconoce que lo ha pasado mal, que han tirado hasta el tipo "que nació el 31 de enero y moría el 31 de enero" y "que le hubiera gustado más humanidad". Incluso, se llegó a plantear en dejarlo todo y no hacer el pregón hoy en San Antonio, al que se enfrenta con más miedo por todo lo sucedido. "Me lo pensé porque era injusto", decía dolido. "Pero Cádiz no tiene la culpa y esto no debe empañar el pregón. Os voy a abrir mi corazón, le hablaré yo a mi gente, va a ser precioso", se ilusionaba el comparsista.